With no disarmament agreement, group says work to clear Gaza explosives hasn't begun

NPR | By Daniel Estrin
Published February 16, 2026 at 4:42 AM EST

The United Nations group that clears explosives from conflict zones tells NPR it has not started major clearing operations in Gaza, because Israel and Hamas have not yet agreed on the terms for disarmament of the territory.

Copyright 2026 NPR
Daniel Estrin
Daniel Estrin is NPR's international correspondent in Jerusalem.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

