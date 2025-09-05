© 2025 Connecticut Public

Coffee-fueled dance parties give Seattle's Latino community a place to connect

By Freddy Monares
Published September 5, 2025 at 6:08 PM EDT

Daytime booze-free parties at coffee shops are gaining steam around the country. In predominantly white Seattle, these parties are also a space for Latino immigrants to connect with their roots.

Freddy Monares
Freddy Monares is a reporter and Morning Edition host at Montana Public Radio. He previously worked for the Bozeman Daily Chronicle, covered the 2017 Legislature for UM Legislative News Service and interned with the station as a student. He graduated from the University of Montana School of Journalism in 2017.

