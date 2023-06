Cómo medio de comunicación estatal Connecticut Public se enfoca en contar las historias de la población en Connecticut, incluyendo la representación de las comunidades latinoamericanas. Aquí te presentamos algunos reportajes que han impactado a los hispanos en el estado.

¿Tienes alguna noticia que te gustaría que cubramos en CT Public? Escríbenos directamente a nuestro correo electrónico noticias@ctpublic.org.

Connecticut Public’s role as statewide public media is to tell the stories of the people of Connecticut. We can’t do this without representing our Latino communities in the state. Here are some stories that have impacted Latinos in Connecticut.

Have story ideas or news you want us to cover? Email us at noticias@ctpublic.org.