© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Texas and California advance in their reshaping of the national political landscape

By Miles Parks,
Ashley LopezJuana Summers
Published August 22, 2025 at 4:03 PM EDT

President Trump initiated a redistricting arms race when he urged Texas to redraw its congressional map to boost Republicans. It's part of a broader trend of Trump pushing the limits of democracy when it comes to consolidating power.

Copyright 2025 NPR
Miles Parks
Miles Parks is a reporter on NPR's Washington Desk. He covers voting and elections, and also reports on breaking news.
See stories by Miles Parks
Ashley Lopez
Ashley Lopez is a political correspondent for NPR based in Austin, Texas. She joined NPR in May 2022. Prior to NPR, Lopez spent more than six years as a health care and politics reporter for KUT, Austin's public radio station. Before that, she was a political reporter for NPR Member stations in Florida and Kentucky. Lopez is a graduate of the University of North Carolina at Chapel Hill and grew up in Miami, Florida.
Juana Summers
Juana Summers is a political correspondent for NPR covering race, justice and politics. She has covered politics since 2010 for publications including Politico, CNN and The Associated Press. She got her start in public radio at KBIA in Columbia, Mo., and also previously covered Congress for NPR.
See stories by Juana Summers

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate