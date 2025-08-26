© 2025 Connecticut Public

Guinness World Record holder, 82, got his first lifeguard job when he was just 18

By Brianna Scott,
Juana SummersJeanette Woods
Published August 26, 2025 at 4:34 PM EDT

A New Jersey lifeguard has been recognized by Guinness World Records as the oldest, male open water lifeguard. He's still patrolling the shores at nearly 83 years old, but got his first job as a lifeguard when he was just 18.

Copyright 2025 NPR
Brianna Scott
Brianna Scott is currently a producer at the Consider This podcast.
Juana Summers
Juana Summers is a political correspondent for NPR covering race, justice and politics. She has covered politics since 2010 for publications including Politico, CNN and The Associated Press. She got her start in public radio at KBIA in Columbia, Mo., and also previously covered Congress for NPR.
See stories by Juana Summers
Jeanette Woods
[Copyright 2024 NPR]

