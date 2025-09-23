© 2025 Connecticut Public

Closing arguments to begin in trial of man accused of trying to assassinate Trump

By Greg Allen,
Leila Fadel
Published September 23, 2025 at 4:11 AM EDT

Closing arguments will begin Tuesday in the trial of Ryan Routh, the man charged with trying to assassinate Donald Trump last year on his Florida golf course.

Copyright 2025 NPR
Greg Allen
As NPR's Miami correspondent, Greg Allen reports on the diverse issues and developments tied to the Southeast. He covers everything from breaking news to economic and political stories to arts and environmental stories. He moved into this role in 2006, after four years as NPR's Midwest correspondent.
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
