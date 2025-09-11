Poderosas: Portraits of Purpose
Connecticut Public’s Latino Initiative, SOMOS CT, aims to elevate and uplift our local Latino communities through positive representation in our coverage. Research underscores the challenges Latinas face – but rarely emphasize their accomplishments. Throughout our community listening sessions, we heard from college students who wanted to learn how to find their purpose, and how to be successful in their adult lives. In this series, we will highlight the everyday stories of Latina trailblazers making an impact in their communities.
SOMOS CT, la iniciativa Latina de Connecticut Public, busca elevar y promover a nuestras comunidades latinas locales mediante una representación positiva en nuestros reportajes. Las investigaciones suelen destacar los desafíos que enfrentan las latinas, pero rara vez resaltan sus logros. En nuestras sesiones de escucha con la comunidad, hablamos con estudiantes universitarios que querían aprender a encontrar su propósito y a tener éxito en su vida adulta. En esta serie, destacaremos las historias cotidianas de mujeres latinas pioneras que están dejando una huella en sus comunidades.
Somos poderosas. Somos Latinas. Somos Connecticut.
Poderosa: Educator Dr. Violet Jiménez Sims leads with authenticity
Poderosa: Educadora Dr. Violet Jiménez Sims dirige con la autenticidad
Dr. Violet Jiménez Sims is a Dominican changemaker who works the intersection of education, advocacy, and culture. Beyond diversifying teachers through Connecticut’s Teacher Residency Program, she serves as Vice President of the New Britain NAACP and President of the Diaspora Multicultural Society, where she uplifts her community through civil rights work, charitable initiatives, and inclusive social spaces. She values authenticity, collaboration, and building consensus.
La Dra. Violet Jiménez Sims es una agente de cambio y dominicana en la convergencia de la educación, la defensa de causas sociales y la cultura. Aparte de diversificar la profesión docente con el Connecticut Teacher Residency Program, ella ejerce como vicepresidenta de la NAACP de New Britain y como presidenta de Diaspora Multicultural Society, donde contribuye al progreso de su comunidad mediante la defensa de los derechos civiles, iniciativas benéficas y espacios sociales inclusivos. Valora la autenticidad, la colaboración y la creación de consenso.
