Poderosas: Portraits of Purpose

Connecticut Public’s Latino Initiative, SOMOS CT, aims to elevate and uplift our local Latino communities through positive representation in our coverage. Research underscores the challenges Latinas face – but rarely emphasize their accomplishments. Throughout our community listening sessions, we heard from college students who wanted to learn how to find their purpose, and how to be successful in their adult lives. In this series, we will highlight the everyday stories of Latina trailblazers making an impact in their communities.

SOMOS CT, la iniciativa Latina de Connecticut Public, busca elevar y promover a nuestras comunidades latinas locales mediante una representación positiva en nuestros reportajes. Las investigaciones suelen destacar los desafíos que enfrentan las latinas, pero rara vez resaltan sus logros. En nuestras sesiones de escucha con la comunidad, hablamos con estudiantes universitarios que querían aprender a encontrar su propósito y a tener éxito en su vida adulta. En esta serie, destacaremos las historias cotidianas de mujeres latinas pioneras que están dejando una huella en sus comunidades.

Somos poderosas. Somos Latinas. Somos Connecticut.