The Trump administration seeks to eliminate or privatize the Energy Star program

By Jeff Brady
Published August 15, 2025 at 4:34 PM EDT

The Energy Star program has saved Americans more than a half-trillion dollars in energy costs and has reduced climate pollution. Now the Trump administration wants to eliminate or privatize it.

Jeff Brady
Jeff Brady is a National Desk Correspondent based in Philadelphia, where he covers energy issues and climate change. Brady helped establish NPR's environment and energy collaborative which brings together NPR and Member station reporters from across the country to cover the big stories involving the natural world.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

