Health innovations play a role in improving living standards and the economy

By Corey Bridges,
Gurjit Kaur
Published August 20, 2025 at 4:01 PM EDT

Health innovations are everywhere. From a cancer vaccine to an Alzheimer's blood test to a life-changing exoskeleton, we take you on a tour of the economics of health technology.

Corey Bridges
Corey Bridges is an assistant producer at NPR's daily economics podcast, The Indicator from Planet Money. Bridges enjoys covering stories ranging from public policy to the economics of sports. At The Indicator, he has worked on stories about how certain environmental regulations can impede climate progress and others about how college athletes are taking advantage of their name, image and likeness.
Gurjit Kaur
Gurjit Kaur is a producer for NPR's All Things Considered. A pop culture nerd, her work primarily focuses on television, film and music.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate