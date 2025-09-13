© 2025 Connecticut Public

The Supreme Court clears the way for ICE agents to treat race as grounds for immigration stops

By Erika Ryan,
Scott DetrowJasmine GarsdAvery Keatley
Published September 13, 2025 at 5:21 PM EDT

As ICE immigration enforcement intensifies across the country, a Supreme Court ruling permits racial profiling as grounds for immigration stops.

Erika Ryan
Erika Ryan is a producer for All Things Considered. She joined NPR after spending 4 years at CNN, where she worked for various shows and CNN.com in Atlanta and Washington, D.C. Ryan began her career in journalism as a print reporter covering arts and culture. She's a graduate of the University of South Carolina, and currently lives in Washington, D.C., with her dog, Millie.
Scott Detrow
Scott Detrow is a White House correspondent for NPR and co-hosts the NPR Politics Podcast.
Jasmine Garsd
Jasmine Garsd is an Argentine-American journalist living in New York. She is currently NPR's Criminal Justice correspondent and the host of The Last Cup. She started her career as the co-host of Alt.Latino, an NPR show about Latin music. Throughout her reporting career she's focused extensively on women's issues and immigrant communities in America. She's currently writing a book of stories about women she's met throughout her travels.
Avery Keatley
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

