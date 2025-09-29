© 2025 Connecticut Public

At least 4 dead, 8 injured in attack at a Mormon church in Michigan

By Steve Carmody,
A Martínez
Published September 29, 2025 at 4:57 AM EDT

At least four people were killed in an attack on a Mormon church in Michigan Sunday. Investigators believe the suspect opened fire on congregants before deliberately setting the church on fire.

Copyright 2025 NPR
Steve Carmody
Steve Carmody has been a reporter for Michigan Radio since 2005.
A Martínez
A Martínez is one of the hosts of Morning Edition and Up First.

