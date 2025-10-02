© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Why does Salvador Dali's work lend itself to forgery?

By Ailsa Chang,
Daniel OfmanKai McNameeJustine Kenin
Published October 2, 2025 at 5:03 PM EDT

On Wednesday, Italian art police in Parma seized 21 artworks purportedly by Salvador Dalí on suspicion they were forgeries. Host Ailsa Chang speaks with art fraud investigator and expert Colette Loll.

Copyright 2025 NPR
Ailsa Chang
Ailsa Chang is an award-winning journalist who hosts All Things Considered along with Ari Shapiro, Audie Cornish, and Mary Louise Kelly. She landed in public radio after practicing law for a few years.
See stories by Ailsa Chang
Daniel Ofman
Kai McNamee
[Copyright 2024 NPR]
Justine Kenin
Justine Kenin is an editor on All Things Considered. She joined NPR in 1999 as an intern. Nothing makes her happier than getting a book in the right reader's hands – most especially her own.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate