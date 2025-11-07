© 2025 Connecticut Public

Democrats swept Tuesday's election. What it could mean for next year's midterms

By Sarah McCammon,
Leila Fadel
Published November 7, 2025 at 4:56 AM EST

Democrats won every election in the 2025 off-year contests, setting them up for high expectations going into the 2026 midterms. Democrats and Republicans talk about what it could mean going forward.

Sarah McCammon
Sarah McCammon is a National Correspondent covering the Mid-Atlantic and Southeast for NPR. Her work focuses on political, social and cultural divides in America, including abortion and reproductive rights, and the intersections of politics and religion. She's also a frequent guest host for NPR news magazines, podcasts and special coverage.
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
