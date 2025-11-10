© 2025 Connecticut Public

With U.S. noticeably absent, world leaders gather in Brazil for COP30 climate summit

By Julia Simon,
Leila Fadel
Published November 10, 2025 at 4:39 AM EST

World leaders will meet this week for the U.N. climate conference, known as COP30. The White House isn't sending anyone, leaving many wondering what role other countries will play in the summit.

Julia Simon
Julia Simon is the Climate Solutions reporter on NPR's Climate Desk. She covers the ways governments, businesses, scientists and everyday people are working to reduce greenhouse gas emissions. She also works to hold corporations, and others, accountable for greenwashing.
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
