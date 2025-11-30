© 2025 Connecticut Public

Kelvin 'Pos' Mercer of De La Soul discusses the group's new album 'Cabin In The Sky'

By Lauren Frayer,
Eleana Tworek
Published November 30, 2025 at 8:14 AM EST

NPR's Lauren Frayer speaks to Kelvin "Pos" Mercer, of the hip hop group De La Soul, about their new album "Cabin In The Sky." It's the first since one of their members died almost 2 years ago.

Lauren Frayer
Lauren Frayer covers India for NPR News. In June 2018, she opened a new NPR bureau in India's biggest city, its financial center, and the heart of Bollywood—Mumbai.
Eleana Tworek
Eleana Tworek (she/her) is a news assistant on NPR's Weekend Edition. Tworek started at NPR in 2022 as an intern on the podcast Rough Translation. From there, she stayed on with the team as a production assistant. She is now exploring the news side of NPR on Weekend Edition.

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

