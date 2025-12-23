© 2025 Connecticut Public

A classic Italian cookbook finally gets a full English translation

By Juana Summers,
William TroopDaniel Ofman
Published December 23, 2025 at 3:57 PM EST

NPR's Juana Summers speaks with publisher Michael Szczerban about the new full English translation of the classic Italian cookbook, The Talisaman of Happiness by Ada Boni.

Juana Summers
Juana Summers is a political correspondent for NPR covering race, justice and politics. She has covered politics since 2010 for publications including Politico, CNN and The Associated Press. She got her start in public radio at KBIA in Columbia, Mo., and also previously covered Congress for NPR.
William Troop
William Troop is a supervising editor at All Things Considered. He works closely with everyone on the ATC team to plan, produce and edit shows 7 days a week. During his 30+ years in public radio, he has worked at NPR, at member station WAMU in Washington, and at The World, the international news program produced at station GBH in Boston. Troop was born in Mexico, to Mexican and Nicaraguan parents. He spent most of his childhood in Italy, where he picked up a passion for soccer that he still nurtures today. He speaks Spanish and Italian fluently, and is always curious to learn just how interconnected we all are.
