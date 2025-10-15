© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Union president reacts to federal judge order to halt federal worker layoffs

By Mary Louise Kelly,
Michael LevittAva BergerPatrick Jarenwattananon
Published October 15, 2025 at 5:59 PM EDT

NPR's Mary Louise Kelly talks with Lee Saunders — president of the American Federation of State, County and Municipal Employees — about how federal workers are handling the latest round of layoffs.

Copyright 2025 NPR
Mary Louise Kelly
Mary Louise Kelly is a co-host of All Things Considered, NPR's award-winning afternoon newsmagazine.
See stories by Mary Louise Kelly
Michael Levitt
Michael Levitt is a news assistant for All Things Considered who is based in Atlanta, Georgia. He graduated from UCLA with a B.A. in Political Science. Before coming to NPR, Levitt worked in the solar energy industry and for the National Endowment for Democracy in Washington, D.C. He has also travelled extensively in the Middle East and speaks Arabic.
Ava Berger
Patrick Jarenwattananon
[Copyright 2024 NPR]
See stories by Patrick Jarenwattananon

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate