In Pictures: Remembering Susan Stamberg, one of NPR's Founding Mothers

By NPR Staff
Published October 16, 2025 at 5:22 PM EDT
Susan Stamberg, one of NPR's "founding mothers," died on Thursday at the age of 87.
Jay Kernis
/
NPR
Susan Stamberg, one of NPR's "founding mothers," died on Thursday at the age of 87.

NPR 'founding mother' Susan Stamberg has died at the age of 87. Colleagues saw her as a yenta, a mentor and a storyteller who was always tough and true to herself. NPR's David Folkenflik pays tribute:

Susan Stamberg joined NPR at its start, originally to cut tape — literal tape, with a single-sided blade — at a time when commercial networks almost never hired women.

Stamberg said NPR's first program director, Bill Siemering, was brave to put her behind the microphone. She hosted All Things Considered and Weekend Edition, and then became a special correspondent.

She found joy in the creativity of culture, the spark of science and even the humanity in politics.

To this day, Susan Stamberg's recorded voice announces each floor on the elevators at NPR's headquarters in Washington, D.C.

Copyright 2025 NPR

Susan Stamberg (back second from right) sits with the All Things Considered team.
Art Silverman / NPR
/
NPR
Susan Stamberg (back second from right) sits with the All Things Considered team.
Susan Stamberg was featured on CBS' 60 Minutes on June 4, 1995.
Jay Kernis / NPR
/
NPR
Susan Stamberg was featured on CBS' 60 Minutes on June 4, 1995.
Carl Kasell talks with Susan Stamberg (right) and Linda Wertheimer after delivering his last newscast at NPR on Dec. 30, 2009 in Washington, D.C.
Chip Somodevilla / Getty Images
/
Getty Images
Carl Kasell talks with Susan Stamberg (right) and Linda Wertheimer after delivering his last newscast at NPR on Dec. 30, 2009 in Washington, D.C.
Founding producer of Morning Edition and Weekend Edition Jay Kernis (left) sits with Susan Stamberg in the mid-1970s at a staff party.
Jay Kernis / NPR
/
NPR
Founding producer of Morning Edition and Weekend Edition Jay Kernis (left) sits with Susan Stamberg in the mid-1970s at a staff party.
Susan Stamberg and her son, Josh Stamberg, attend the ceremony honoring her with a star on The Hollywood Walk Of Fame on March 3, 2020 in Hollywood, Calif.
Amy Sussman / Getty Images
/
Getty Images
Susan Stamberg and her son, Josh Stamberg, attend the ceremony honoring her with a star on The Hollywood Walk Of Fame on March 3, 2020 in Hollywood, Calif.
Sam Waterston (left), NPR "founding mothers" Susan Stamberg and Linda Wertheimer pose for a photo at the 32nd Annual American Women in Radio & Television Gracie Allen Awards in 2007.
L. Busacca/WireImage / Getty Images
/
Getty Images
Sam Waterston (left), NPR "founding mothers" Susan Stamberg and Linda Wertheimer pose for a photo at the 32nd Annual American Women in Radio & Television Gracie Allen Awards in 2007.
NPR's Susan Stamberg (second from left) and Bob Edwards rehearse their parts in a radio drama with actors Ed Asner and Anne Meara. The radio play, "I'd Rather Eat Pants," was broadcast on NPR in 2002.
Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Imag / Getty Images
/
Getty Images
NPR's Susan Stamberg (second from left) and Bob Edwards rehearse their parts in a radio drama with actors Ed Asner and Anne Meara. The radio play, "I'd Rather Eat Pants," was broadcast on NPR in 2002.
Susan Stamberg at her birthday party in Maryland.
Jay Kernis / NPR
/
NPR
Susan Stamberg at her birthday party in Maryland.
Susan Stamberg (center) takes a break with the All Things Considered team.
Art Silverman / NPR
/
NPR
Susan Stamberg (center) takes a break with the All Things Considered team.
Susan Stamberg was a longtime special correspondent in search of sound-rich stories about culture.
Art Silverman / NPR
/
NPR
Susan Stamberg was a longtime special correspondent in search of sound-rich stories about culture.
