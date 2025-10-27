© 2025 Connecticut Public

Suspects arrested in brazen Louvre museum jewelry heist

By Eleanor Beardsley,
Steve Inskeep
Published October 27, 2025 at 5:01 AM EDT

Two suspects in the theft of crown jewels from the Louvre in Paris have been arrested, French officials say. They were apprehended thanks to video surveillance footage and DNA left at the scene.

Copyright 2025 NPR
Eleanor Beardsley
Eleanor Beardsley began reporting from France for NPR in 2004 as a freelance journalist, following all aspects of French society, politics, economics, culture and gastronomy. Since then, she has steadily worked her way to becoming an integral part of the NPR Europe reporting team.
Steve Inskeep
Steve Inskeep is a host of NPR's Morning Edition, as well as NPR's morning news podcast Up First.
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state's local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales.

