© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

'Wait Wait' for February 21, 2026: Welcome to the Wait Wait Olympic Games!

NPR
Published February 21, 2026 at 12:30 PM EST
Cynthia Nixon attends the "And Just Like That…" Season Three - Premiere at Le Lido on May 28, 2025 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)
Kristy Sparow
/
Getty Images
Cynthia Nixon attends the "And Just Like That…" Season Three - Premiere at Le Lido on May 28, 2025 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

This week, we give out our own Olympic gold medals to some of our favorite guests and segments from the past year, with Roy Choi, Cynthia Nixon, Ally the Piper, and more!

Copyright 2026 NPR
Tags
Wait Wait... Don't Tell Me!

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content