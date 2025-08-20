© 2025 Connecticut Public

Some families add sorority coaches to their off-to-college expense list

By Mary Louise Kelly,
Jordan-Marie SmithJustine Kenin
Published August 20, 2025 at 4:01 PM EDT

Families and young women in the United States are paying upwards of $3,000 for the chance to get into the sorority of their choice. With the help of sorority rush coaches, they just might make it in.

Mary Louise Kelly
Mary Louise Kelly is a co-host of All Things Considered, NPR's award-winning afternoon newsmagazine.
Jordan-Marie Smith
Jordan-Marie Smith is a producer with NPR's All Things Considered.
Justine Kenin
Justine Kenin is an editor on All Things Considered. She joined NPR in 1999 as an intern. Nothing makes her happier than getting a book in the right reader's hands – most especially her own.

