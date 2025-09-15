Lo que debes saber sobre las modificaciones de la Ley Trust de CT que entrarán en vigor en octubre

Read in English

Las últimas enmiendas a la Ley Trust de Connecticut incluyen una nueva medida de rendición de cuentas y algunos parámetros nuevos sobre cómo las fuerzas del orden público estatales y locales pueden ayudar a los agentes federales de inmigración.

Los defensores, legisladores e historiadores de Connecticut dicen que se ha recorrido un largo camino para llegar a este punto.

La Ley Trust sigue evolucionando

En 2013, los legisladores aprobaron la Ley Trust para establecer límites en torno a la información que la policía local y estatal puede compartir con los agentes federales de inmigración.

Según Kris Klein Hernández, profesor asistente de historia en Connecticut College, esos límites garantizaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no pudiera obtener información para identificar y deportar a personas indocumentadas durante sus operativos en Connecticut.

La ley fue modificada en 2019 para restringir aún más el intercambio de información. Con esta modificación, las fuerzas de orden público estatales y locales solo pueden cooperar en el arresto de una persona por solicitud federal si ICE tiene una orden judicial, si la persona es un delincuente convicto o si se sospecha que la persona es terrorista.

La solicitud federal, conocida como orden de retención, exige que la policía retenga a la persona arrestada hasta por 48 horas después de que se determine su liberación para que los agentes de ICE puedan recogerla. El representante estatal Steve Stafstrom, demócrata por Bridgeport, fue uno de los autores del proyecto de ley que se aprobó en 2019. Dijo que la ley revisada permitiría a la policía de Connecticut concentrarse en los delitos locales y ayudaría a los residentes indocumentados a sentirse seguros al acudir a la policía con cualquier inquietud.

Los legisladores de Connecticut revisaron la ley nuevamente este año, después de que los defensores les pidieran que la fortalecieran tras el regreso del presidente Donald Trump al cargo. Casi 200 personas se registraron para dar testimonio ante el Comité de lo Jurídico estatal en marzo. La vista pública incluyó horas de debate sobre la Ley Trust.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: Chelsea-Infinity González, directora de política pública y defensa en la ACLU de Connecticut, participa en una marcha desde la alcaldía hasta el edificio del capitolio para manifestarse en contra de las actividades de ICE, apoyar los derechos de los inmigrantes y exigir la protección de la Ley Trust el 3 de marzo de 2025.

Esto es lo que cambió:

Los migrantes pueden demandar por violaciones de la Ley Trust

A partir del 1 de octubre, las personas podrán presentar una demanda contra un departamento de policía estatal o local que se comunique con ICE de una manera que viola la Ley Trust.

Según Mike Lawlor, decano asociado interino de la Facultad de Justicia Criminal y Ciencias Forenses Henry C. Lee de la Universidad de New Haven, la versión original de la Ley Trust no incluía una sanción real si la policía estatal o local violaba la ley.

"Creo que eso va a ser significativo", dijo Lawlor, "porque anecdóticamente, se han dado situaciones en las que la policía se ha puesto en contacto con ICE y ha delatado a alguien, aún cuando no debe hacerlo".

Lawlor indicó que el hecho de que, a partir de octubre, los departamentos de policía puedan ser responsabilizados en los tribunales y podrían estar obligados a cubrir los daños impondrá un nivel de responsabilidad que no existía antes.

"Creo que la perspectiva de ser demandado—porque no olvidemos que, al final del día, no es el agente de policía individual quien paga nada, es el pueblo, la ciudad o el estado que los emplea—significará que se promulgarán aún más políticas para asegurar que los agentes del orden público estén capacitados adecuadamente", dijo Lawlor.

Esa capacitación, de acuerdo con Lawlor, a su vez ayudará a generar confianza para que los residentes indocumentados puedan acercarse a la policía sin miedo.

Una expansión de la ley también aplicará esas disposiciones a los empleados de la División de Justicia Criminal (DCJ), incluidos todos los empleados estatales y municipales y fiscales penales.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: El senador estatal Rob Sampson habla en una conferencia de prensa en la que los republicanos de Connecticut discutieron una nueva propuesta para reformar la Ley Trust.

Más migrantes condenados por delitos violentos podrían ver la interacción de ICE

Además, en las modificaciones de la Ley Trust, se han agregado más de una docena de delitos a la lista de aquellos por los que las fuerzas de orden público pueden cumplir cuando reciben una solicitud federal de ICE, incluidos la agresión sexual, el robo con arma de fuego y el daño o riesgo de daño a un menor.

"Estos son los delitos violentos más graves, básicamente", dijo Lawlor, "pero la gran mayoría de las personas que pasan por el sistema de justicia penal plantean un nivel relativamente bajo. No son realmente peligrosas. Ya sabes, un mal día, conducir ebrio, disputas con vecinos, ese es el tipo de cosas que alimentan los tribunales penales. Así que no vamos a detener a la gente solo por la solicitud de ICE".

Los legisladores republicanos presionaron por este cambio a principios de este año, pero también lo querían para las personas que fueron arrestadas, no condenadas. La Ley Trust permite a la policía, mediante solicitud federal de ICE, retener a alguien por hasta 48 horas sin una orden judicial si es declarado culpable de estos delitos.

El senador estatal republicano Rob Sampson recalcó que el objetivo final debería ser ayudar y cumplir plenamente con el gobierno federal en su aplicación de la ley de inmigración.

"No depende de nosotros decidir cuáles de sus reglas y leyes son apropiadas", dijo Sampson.

Para Sampson, una lista selecta de delitos sugiere una apertura para otros delincuentes indocumentados.

"Si pudiera hablar con personas de la comunidad indocumentada, la primera pregunta que les haría sería: '¿cómo se sienten acerca de una política que en realidad no solo los protege a ustedes, sino que también protege a los delincuentes que se aprovechan efectivamente de su comunidad?'", afirmó Sampson. "Es ilógico en mi opinión".

El representante estatal demócrata Matt Blumenthal enfatizó que la Ley Trust sí cumple con la ley federal.

"Fue previamente aprobada por la administración Trump en 2017, bajo Jeff Sessions como fiscal general, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que cumplía plenamente con la ley federal. Y sigue siendo así", dijo Blumenthal sobre la ley que ha sido enmendada en dos ocasiones desde entonces. "No es nuestro trabajo hacer cumplir la ley federal de inmigración aquí a nivel estatal. Es el trabajo del gobierno federal, y así es como esos roles se deben separar”.

Blumenthal también señaló datos publicados a principios de este año que mostraban que aproximadamente la mitad de las personas detenidas por ICE no tienen condenas penales.

"La administración Trump ha estado deteniendo a inmigrantes de manera generalizada, sin importar si han cometido algún delito o [si son] peligrosos de alguna manera", dijo Blumenthal. "Así que esta es una disposición de la ley que existe en Connecticut. Ayuda a hacer de Connecticut el estado extremadamente seguro y con muy baja delincuencia que es".

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: El 19 de marzo de 2025, tras un extenso intercambio, Juan Fonseca Tapia y el representante Greg Howard continúan discutiendo cómo coinciden y difieren sus perspectivas sentados en una vista celebrada por el Comité de lo Jurídico sobre la Ley Trust de Connecticut.

Continúa el debate sobre futuras enmiendas

Estos cambios son un paso positivo hacia adelante, según Juan Fonseca Tapia, defensor de los derechos de los inmigrantes y gerente de campaña de la Trust Act Now Coalition, que presionó por una Ley Trust más sólida durante la pasada sesión legislativa. Pero no está seguro de si eso es suficiente.

"¿Cómo podemos saber que se está siguiendo la ley y no se está violando?", recalcó Fonseca Tapia.

La Act Now for Trust Coalition solicitó que se añadiera algún nivel de supervisión en su propuesta presentada al Comité de lo Jurídico. Algunos de los ejemplos propuestos incluyeron la creación de una junta de supervisión o una línea directa para denunciar violaciones a la Ley Trust.

Esto se eliminó durante el proceso legislativo y no se incluyó en la versión final que se promulgó como ley.

"Creo que ahora es más necesario que nunca porque tenemos oficiales de policía, departamentos de policía o personas en el poder diciéndonos que está bien que la gente se presente con el rostro cubierto y se vista como trabajadores de construcción para detener a personas en la calle", dijo Fonseca Tapia.

Además, Fonseca Tapia agregó que espera que haya una sesión especial este otoño en la que los legisladores de Connecticut tengan "la oportunidad de hacer las cosas que no se hicieron en la sesión legislativa".

Sin embargo, el senador estatal republicano Sampson no está convencido de que se llevará a cabo una sesión especial.

"En mi opinión, también podrían simplemente esperar", dijo Sampson. "No creo que este cambio de política particular de la última sesión vaya a tener ningún efecto real. Lo que deberían hacer es concentrarse en ayudar a la administración Trump, donde todos deberíamos poder estar de acuerdo, que es expulsar a los extranjeros criminales”.

Aunque puede que no haya una supervisión formal, el representante estatal demócrata Blumenthal indicó que legisladores como él confían en que el público les informe si la Ley Trust se está aplicando correctamente o no.

"Si las personas ven lo que creen que es un incumplimiento de la Ley Trust por parte de cualquier empleado estatal o local, es imprescindible que lo comuniquen y lo denuncien, ya sea a su legislador o a los funcionarios locales", añadió Blumenthal. "Eso se debe informar a niveles superiores y tener consecuencias. Debemos llegar al fondo del asunto y asegurarnos de que esta ley, como ley del estado de Connecticut, se cumpla plenamente".