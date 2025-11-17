¿Necesitas comida? Estas organizaciones en Connecticut están aquí para ayudarte.
Para las personas afectadas por la suspensión de los beneficios alimentarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o que enfrentan otras dificultades durante el cierre del Gobierno federal, estos miembros de la comunidad de Connecticut ofrecen su ayuda.
Connecticut Public ha recopilado una lista de lugares donde encontrar de todo, desde víveres hasta comidas preparadas, e información sobre dónde hacer donaciones de así poder hacerlo.
Podrán encontrar información sobre lugares donde obtener comidas gratuitas, bancos de alimentos o despensas móviles llamando al 211 o visitando www.211ct.org. Ingresa tu código postal o el nombre de tu ciudad para ver las opciones cercanas. También pueden consultar la despensa móvil de Connecticut Foodshare en www.ctfoodshare.org/find-food o enviar por mensaje de texto la palabra "FOODSHARE" o "COMIDA" al 85511 para conocer el horario más reciente. La despensa visita más de 100 ubicaciones en todo Connecticut.
Víveres/Provisiones
Connecticut Foodshare (en todo el estado)
- Tanto su localizador móvil como su mapa de despensas de alimentos ofrecen las opciones más cercanas al usuario.
CitySeed (New Haven, condado de New Haven)
- Estará entregando $50 a las primeras 50 personas que se presenten en los mercados de agricultores los sábados y domingos durante todo el mes de noviembre.
Witch Bitch Thrift (New Haven, condado de New Haven)
- La tienda de segunda mano cuenta con una despensa gratuita que permite tanto donar como recibir alimentos de la comunidad.
Fridgeport (Bridgeport, condado de Fairfield)
- Puedes dejar provisiones o víveres en el refrigerador o llevarte lo que necesites de esta despensa de libre acceso, ubicada en 219 James Street.
Aplicaciones de servicio de entrega de comida a domicilio y para llevar
- Ofrece $25 para compras de supermercado dos veces en noviembre, con códigos de descuento que estarán publicando en sus redes sociales.
- 50% de descuento en el próximo pedido de supermercado para beneficiarios de SNAP.
- Opciones de "Carritos Comunitarios" (Community Carts) para quienes deseen donar productos.
- No cobrará los cargos por servicio y entrega de algunas compañías asociadas, como Stop & Shop, ShopRite, BJ’s Wholesale Club y Dollar General.
TooGoodToGo
- Comidas con grandes descuentos de restaurantes y tiendas de víveres locales. Pagando entre $5 y $9 por alimentos que valen de $15 a $25 (los detalles específicos dependerán del restaurante).
Pedidos especiales
Lasagna Love (organización a nivel nacional)
- Son cientos los voluntarios que se han inscrito en Connecticut para preparar lasañas por encargo para los vecinos necesitados.
Cakes4Kids (organización a nivel nacional)
- Cuenta con varias docenas de pasteleros de Connecticut que se han ofrecido como voluntarios para confeccionar pasteles para niños, tanto para cumpleaños como para eventos especiales, sin costo alguno.
Colectas de alimentos
Servicios sociales de Fairfield (Fairfield, condado de Fairfield)
- Recolección de tarjetas de regalo de Stop & Shop y ShopRite.
Operation Hope ("Operación Esperanza") de Fairfield Drive (Fairfield, condado de Fairfield)
Evento de recaudación de fondos Closing the Meal Gap (“Cerrando la Brecha de Alimentación”) – Encuentro “Nourish New Haven” del Community Soup Kitchen (New Haven, condado de New Haven)
- Este evento para recaudar fondos, cuyo costo es de $30 por persona, provee 10 comidas a la comunidad y apoya la labor continua que realiza este comedor comunitario.
Restaurantes
TJ’s Burritos and Coffee (Bloomfield y East Granby, condado de Hartford)
- Comidas gratuitas para niños (una comida por niño)
Cheek’s Chicken and Waffles (Manchester, condado de Hartford)
- Comidas gratuitas para niños
- Permite comprar comidas para niños por adelantado a través de su página de pedidos Toast Tab.
Downtown Evening Soup Kitchen (New Haven, condado de New Haven)
- Este comedor comunitario ha estado publicando actualizaciones sobre el creciente número de personas necesitadas debido al cierre del Gobierno y, en particular, a la interrupción de los beneficios SNAP.
Restaurante Dom’s Broad Street Eatery (Windsor, condado de Hartford)
- Las ganancias obtenidas recientemente durante el servicio de brunch fueron destinadas al Windsor Food and Fuel Bank ("Banco de Alimentos y Combustible de Windsor").
The Seagrape Cafe (Fairfield, condado de Fairfield)
- Organizó una colecta de alimentos durante el fin de semana y donó los alimentos y tarjetas de regalo recolectados a los bancos de alimentos locales.
Three Girls Vegan Creamery (Guilford, condado de New Haven)
- Las ganancias obtenidas durante la cena del fin de semana se destinaron a la preparación de comidas de noviembre/Día de Acción de Gracias para las familias locales necesitadas.
Comidas preparadas/Comidas calientes
Esta lista incluye diferentes opciones de comidas preparadas que se ofrecen en todo el estado cada día de la semana, provenientes de Shoreline Soup Kitchens & Pantries, Covenant Soup Kitchen, St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen, Hartford Soup Kitchens, Meriden Soup Kitchen y Community Kitchen of Northeastern Connecticut.
lunes
6:30-8:30 a.m. - Sunrise Café
57 Olive St., New Haven
7:30-9:15 a.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
8:00 a.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00-10:00 a.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
9:30-10:30 a.m. - Bridgeport Rescue Mission
1088 Fairfield Avenue, Bridgeport
11:00 a.m.-12:30 p.m. - First Baptist Church
460 Broad St., Meriden
11:00 a.m.-1:00 p.m. - Varick AME Zion Church
242 Dixwell Ave., New Haven
11:15 a.m.-12:45 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
11:30 a.m.-1:00 p.m. - First Congregational Church of West Haven
1 Church Street, West Haven
11:30 a.m. - First Congregational Church of Woodstock
543 Route 169, Woodstock
11:30 a.m.-1:00 p.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:30 a.m.-12:45 p.m. - Loaves & Fishes
10 Woodland Street, Hartford
11:30 a.m.-2 p.m. - St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen
327 Baldwin Street, Waterbury
11:30 a.m. -12:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
12:00-1:30 p.m. - The Hill
33 Lamberton Street, New Haven
12:00-1:30 p.m. - Newhallville Partnership
84 Broadway Street, New Haven
12:00 p.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
12:00-12:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
4:00-5:00 p.m. - Varick AME Zion Church
242 Dixwell Ave., New Haven
5:00-6:00 p.m. - First Baptist Church in Essex
10 Prospect Street, Essex
5:00-6:00 p.m. - Hartford Rescue Mission
31 Mather Street, Hartford
6:00-6:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
martes
6:30-8:30 a.m. - St. Martin Deporres Church
136 Dixwell Ave., New Haven
6:30-8:30 a.m. - Sunrise Café
57 Olive St., New Haven
7:30-9:15 a.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
8:00 a.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00-10:00 a.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:00 a.m.-12:30 p.m. - First Baptist Church
460 Broad St., Meriden
11:00 a.m.-1:00 p.m. - Varick AME Zion Church
242 Dixwell Ave., New Haven
11:15 a.m.-12:45 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
11:30 a.m. -12:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
11:30 a.m.-1:00 p.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:30 a.m.-12:45 p.m. - Loaves & Fishes
10 Woodland Street, Hartford
11:30 a.m.-2 p.m. - St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen
327 Baldwin Street, Waterbury
12:00-1:30 p.m. - Newhallville Partnership
84 Broadway Street, New Haven
12:00-2:00 p.m. - Shiloh Baptist Church
350 Albany Avenue, Hartford
12:00-1:30 p.m. - The Hill
33 Lamberton Street, New Haven
12:00 p.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
12:00-12:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
2:00-3:00 p.m. - Bridgeport Rescue Mission
1088 Fairfield Avenue, Bridgeport
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - St. John's Episcopal Church
3 Cross Street, Essex
5:00-6:00 p.m. - First Congregational Church of West Haven
1 Church Street, West Haven
5:00-6:00 p.m. - Hartford Rescue Mission
31 Mather Street, Hartford
5:30-6:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
6:00-6:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
miercoles
6:30-8:30 a.m. - Sunrise Café
57 Olive St., New Haven
7:30-9:15 a.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
8:00 a.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - The Hill
33 Lamberton Street, New Haven
8:00-9:00 a.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
8:00-9:00 a.m. - Newhallville Partnership
84 Broadway Street, New Haven
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00 a.m.-1:00 p.m. - Saint Thomas More Chapel Soup Kitchen (October through April)
268 Park Street, New Haven
9:00-10:00 a.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
9:30-10:30 a.m. - Bridgeport Rescue Mission
1088 Fairfield Avenue, Bridgeport
11:00 a.m.-12:30 p.m. - First Baptist Church
460 Broad St., Meriden
11:00 a.m.-1:00 p.m. - Varick AME Zion Church
242 Dixwell Ave., New Haven
11:00 a.m.-1 p.m. - Thomas Chapel Church of Christ
30 White St., New Haven
11:15 a.m.-12:45 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
11:30 a.m. -12:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
11:30 a.m. - United Methodist Church of Danielson
9 Spring Street, Danielson
11:30 a.m.-1:00 p.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:30 a.m.-12:45 p.m. - Loaves & Fishes
10 Woodland Street, Hartford
11:30 a.m.-2 p.m. - St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen
327 Baldwin Street, Waterbury
12:00 p.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
12:00-1:00 p.m. - Grace Episcopal Church
336 Main Street, Old Saybrook
12:00-12:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - Hartford Rescue Mission
31 Mather Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - United Methodist Church
12 Commerce Street, Clinton
jueves
6:30-8:30 a.m. - Sunrise Café
57 Olive St., New Haven
7:30-9:15 a.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
8:00 a.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00-10:00 a.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:00 a.m.-12:30 p.m. - First Baptist Church
460 Broad St., Meriden
11:00 a.m.-1:00 p.m. - Varick AME Zion Church
242 Dixwell Ave., New Haven
11:15 a.m.-12:45 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
11:30 a.m. -12:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
11:30 a.m. - Creation Church
47 West Thompson Road, Thompson
11:30 a.m.-12:45 p.m. - Loaves & Fishes
10 Woodland Street, Hartford
11:30 a.m.-1:00 p.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:30 a.m.-2 p.m. - St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen
327 Baldwin Street, Waterbury
12:00-1:30 p.m. - Newhallville Partnership
84 Broadway Street, New Haven
12:00-2:00 p.m. - Shiloh Baptist Church
350 Albany Avenue, Hartford
12:00-1:30 p.m. - The Hill
33 Lamberton Street, New Haven
12:00 p.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
12:00-12:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
12:00-1:00 p.m. - St. Luke’s Church
111 Whalley Ave., New Haven
2:00-3:00 p.m. - Bridgeport Rescue Mission
1088 Fairfield Avenue, Bridgeport
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - Hartford Rescue Mission
31 Mather Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - First Congregational Church of Deep River
1 Church Street, Deep River
5:00-6:00 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
6:00-7:00 p.m. - First Lutheran Church
52 George St., West Haven
viernes
6:30-8:30 a.m. - Sunrise Café
57 Olive St., New Haven
7:30-9:15 a.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
8:00 a.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00-10:00 a.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
9:30-10:30 a.m. - Bridgeport Rescue Mission
1088 Fairfield Avenue, Bridgeport
11:00 a.m.-12:30 p.m. - First Baptist Church
460 Broad St., Meriden
11:15 a.m.-12:45 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
11:30 a.m. -12:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
11:30 a.m. - Moosup United Methodist Church
11 South Main St, Moosup
11:30 a.m.-1:00 p.m. - Thomas Merton House
1406 State Street, Bridgeport
11:30 a.m.-12:45 p.m. - Loaves & Fishes
10 Woodland Street, Hartford
11:30 a.m.-2 p.m. - St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen
327 Baldwin Street, Waterbury
12:00 p.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
12:00-1:30 p.m. - The Hill
33 Lamberton Street, New Haven
12:00-1:00 p.m. - Trinity Lutheran Church
109 Main Street, Centerbrook
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
12:00-12:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
12:00-1:30 p.m. - Newhallville Partnership
84 Broadway Street, New Haven
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
4:15-5:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
5:00-6:00 p.m. - Hartford Rescue Mission
31 Mather Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - Yale Community Kitchen
84 Broadway St., New Haven
5:30-6:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
6:00-6:30 p.m. - MANNA Community Meals
45 Church Street, Hartford
6:00-7:00 p.m. - Westbrook Congregational Church, Curbside ONLY
1166 Boston Post Road, Westbrook
sabado
8:00 a.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - Union Baptist Church
1921 Main Street, Hartford
8:00-9:00 a.m. - The Hill
33 Lamberton Street, New Haven
8:00-9:00 a.m. - Newhallville Partnership
84 Broadway Street, New Haven
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00-10:00 a.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
9:00-10:30 a.m. - Greater Refuge Church of Christ
370 Garden Street, Hartford
9:00-10:00 a.m. - First Congregational Church of Madison
26 Meetinghouse Lane, Madison
9:00-11:00 a.m. - Varick AME Zion Church (1st Saturday)
242 Dixwell Ave., New Haven
11:00 a.m.-1:00 p.m. - Mt. Calvary Baptist Church
2 F.D. Oats Avenue, Hartford
11:00 a.m.-12:00 p.m. - House of Bread
27 Chestnut Street, Hartford
11:30 a.m. -12:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
11:30 a.m.-2 p.m. - St. Vincent DePaul Mission Soup Kitchen
327 Baldwin Street, Waterbury
12:00 p.m. - Mercy Housing/St. Elizabeth House
118 Main Street, Hartford
12:00-2:00 p.m. - St. Monica Church (3rd and 4th Saturdays)
31 Mather Street, Hartford
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
12:00-2:00 p.m. - St. Paul’s Church (3rd Saturday)
150 Dwight St., New Haven
4:00-6:00 p.m. - First & Wesley United Methodist Church
89 Center Street, West Haven
4:00-5:00 p.m. - Yale Community Kitchen
84 Broadway St., New Haven
4:15-5:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
domingo
8:00-9:00 a.m. - Union Baptist Church
1921 Main Street, Hartford
8:30-9:30 a.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
9:00-10:00 a.m. - House of Bread (not open on first Sunday of the month)
27 Chestnut Street, Hartford
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
11:30 a.m.-12:30 p.m. - Immanuel Missionary Baptist Church
1324 Chapel Street, New Haven
12:00-1:00 p.m. - Covenant Soup Kitchen
220 Valley Street, Willimantic
12:00-1:00 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington
12:30-1:30 p.m. - Church Street East/Christ Church Cathedral
45 Church Street, Hartford
2 p.m. - Salvation Army/Hartford Citadel
225 Washington Street, Hartford
4:00-5:30 p.m. St. Patrick-St. Anthony Church
285 Church Street, Hartford
5:00-6:00 p.m. - United Church of Chester
29 West Main Street, Chester
5:30-6:30 p.m. - The Community Kitchen of Torrington
220 Prospect St, Torrington