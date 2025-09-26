© 2025 Connecticut Public

Does Comey indictment signal the end of DOJ independence?

By Ari Shapiro,
Alejandra Marquez JanseCourtney Dorning
Published September 26, 2025 at 4:04 PM EDT

NPR's Ari Shapiro speaks with author and journalist Carol Leonnig about the indictment of former FBI Director James Comey and what it says about the independence of the Justice Department.

Ari Shapiro
Ari Shapiro has been one of the hosts of All Things Considered, NPR's award-winning afternoon newsmagazine, since 2015. During his first two years on the program, listenership to All Things Considered grew at an unprecedented rate, with more people tuning in during a typical quarter-hour than any other program on the radio.
Alejandra Marquez Janse
Alejandra Marquez Janse is a producer for NPR's evening news program All Things Considered. She was part of a team that traveled to Uvalde, Texas, months after the mass shooting at Robb Elementary to cover its impact on the community. She also helped script and produce NPR's first bilingual special coverage of the State of the Union – broadcast in Spanish and English.
Courtney Dorning
Courtney Dorning has been a Senior Editor for NPR's All Things Considered since November 2018. In that role, she's the lead editor for the daily show. Dorning is responsible for newsmaker interviews, lead news segments and the small, quirky features that are a hallmark of the network's flagship afternoon magazine program.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

