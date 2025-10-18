© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

A decade after a village clash in India, a new book asks how neighbors become enemies

By Andrew Limbong,
Ahmad DamenJonaki Mehta
Published October 18, 2025 at 5:53 PM EDT

Renowned comic journalist Joe Sacco on how a 2013 conflict between Hindus and Muslims in India became a window into the stories people tell about violence, identity, and belonging

Copyright 2025 NPR
Tags
NPR Books We Love
Andrew Limbong
Andrew Limbong is a reporter for NPR's Arts Desk, where he does pieces on anything remotely related to arts or culture, from streamers looking for mental health on Twitch to Britney Spears' fight over her conservatorship. He's also covered the near collapse of the live music industry during the coronavirus pandemic. He's the host of NPR's Book of the Day podcast and a frequent host on Life Kit.
See stories by Andrew Limbong
Ahmad Damen
Ahmad Damen is an editor for All Things Considered based in Washington, D.C. He first joined NPR's and WBUR's Here & Now as an editor in 2024. Damen brings more than 15 years of experience in journalism, with roles spanning six countries.
Jonaki Mehta
Jonaki Mehta is a producer for All Things Considered. Before ATC, she worked at Neon Hum Media where she produced a documentary series and talk show. Prior to that, Mehta was a producer at Member station KPCC and director/associate producer at Marketplace Morning Report, where she helped shape the morning's business news.
See stories by Jonaki Mehta

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content