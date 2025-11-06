© 2025 Connecticut Public

Justices appear doubtful of Trump's claim that he has the power to impose tariffs

By Danielle Kurtzleben ,
Leila Fadel
Published November 6, 2025 at 4:45 AM EST

The Supreme Court's justices appeared skeptical Wednesday of the Trump administration's argument that the president has the right to impose tariffs without congressional approval.

Copyright 2025 NPR
Danielle Kurtzleben
Danielle Kurtzleben is a political correspondent assigned to NPR's Washington Desk. She appears on NPR shows, writes for the web, and is a regular on The NPR Politics Podcast. She is covering the 2020 presidential election, with particular focuses on on economic policy and gender politics.
See stories by Danielle Kurtzleben
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
See stories by Leila Fadel

