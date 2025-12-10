Artista en Connecticut muestra cómo puedes pintar con insectos latinos para descubrir nuevos colores

Read in English

La artista mexicana Maria Vargas posa dentro de La Grua Center en Stonington. Detrás de ella, una mesa de trabajo está cubierta con pinceles y botellas de pintura acrílica.

También se destaca un cuenco de cerámica lleno de pequeños insectos secos, que se asemejan a guijarros salpicados de pimienta.

Las "grana cochinillas", o cochinillas, fueron la herramienta artística clave para el taller de arte para adultos que Vargas dio a finales de septiembre como artista residente en el Expressiones Cultural Center. Estos son pequeños y redondos insectos escama, nativos de la zona subtropical de Centroamérica y Sudamérica, que se encuentran comúnmente en el nopal o cactus de pera espinosa.

"Mi objetivo con este taller es dar a conocer un material natural que proviene de un insecto y lo sensible que es ante diferentes condiciones", expresó Vargas. "Pero esa misma sensibilidad resalta los colores más intensos".

Rodeada de sus estudiantes, Vargas trituró el insecto secado al sol en la palma de su mano, liberando un líquido de color rojo intenso.

A primera vista, puede parecer sangre, pero en realidad es ácido carmínico, una sustancia química roja que las cochinillas hembra y sus huevos producen para disuadir a los insectos depredadores. Además, es el ingrediente clave del carmesí, un pigmento rojo utilizado para teñir ropa, cosméticos y alimentos.

“Veremos en este grupo que el color [rojo] cambiará porque el pH de cada uno de nosotros es diferente”, dijo Vargas a sus estudiantes.

También explicó que el color rojo cambia debido a la acidez del sudor de cada persona. Para demostrarlo, añadió un poco de su saliva a la sustancia química. En pocos minutos, el rojo intenso se transformó en un tono rosado más claro.

Vargas afirmó que la interacción del tinte de cochinilla con la acidez natural abre las puertas a más posibilidades.

Un estudiante de Vargas usó un mortero y una mano de mortero para moler las cochinillas hasta convertirlas en polvo fino. Luego, la tallerista tomó ese polvo, hizo pequeños montones sobre papel blanco y comenzó a experimentar con él.

Mezcló los montones de polvo de cochinilla con mandarina, té de hibisco, pintura acrílica, aceite de oliva e incluso un espray limpiador Lysol.

Poco después, el papel se cubrió con una amplia paleta de tonos de rojo, marrón, morado y rosa.

"Así, el arte y la ciencia trabajan al unísono", dijo Vargas a su clase. "Lo que [pretendo] es que prueben en este taller, que conozcan el material y experimenten para ver qué sucede”.

Mark Mirko / Connecticut Public Para crear tintes únicos, las artistas Barbara Block y Moira Casadei (de izquierda a derecha) muelen insectos de cochinilla secos que añadirán a varios líquidos, incluyendo jugo de naranja, aceite de oliva y espray para ropa. Ambas participaron en un taller impartido por la artista mexicana Maria Vargas en La Grua Center de Stonington. La cochinilla, un insecto que vive en el nopal, es secada y molida para producir una paleta de colores de base roja.

Arte conceptual con tinte histórico

El pigmento rojo de cochinilla se remonta a la época de los pueblos mayas y aztecas, quienes lo usaban en rituales y lo comerciaban por toda Centroamérica y Sudamérica, según los Museos de Ciencia y Cultura de Harvard.

Otros grupos indígenas en las regiones mexicanas de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca utilizaron el pigmento rojo para teñir telas, plumas y murales.

Tras la conquista española en el siglo XVI, el tinte rojo se comercializó a tal escala que su pigmento rojo se convirtió en un símbolo internacional de poder.

El rojo cochinilla se usaba en las túnicas escarlata de los cardenales católicos y en las casacas rojas inglesas que se asocian con la revolución estadounidense.

"En la época de la colonia, [tenía] casi el mismo precio que el oro", dijo Vargas.

Según investigadores de Harvard, fue la segunda exportación más valorada de México.

Los conceptos históricos y naturales en torno a este tinte despertaron el interés de Vargas para la idea detrás de su taller, ya que son precisamente esos elementos los que la inspiran como artista.

Vargas es una artista multidisciplinar que le gusta centrarse en temas del mundo natural. Le gusta utilizar diferentes medios para conceptualizar esos temas en sus obras.

Por ejemplo, en sus pinturas de técnica mixta, ha incorporado mariposas y escorpiones muertos que encontró cerca de su casa en México.

Vargas afirmó que el enfoque de su taller no se limita al material, sino que también incluye trabajar en torno a temas relacionados con los pigmentos naturales y la cultura mesoamericana.

"No se trata solo de pintar. La parte conceptual también es importante", explicó Vargas.

Mark Mirko / Connecticut Public La artista Maria Vargas (señalando) dirige un taller en La Grua Center de Stonington. Los participantes tuvieron la oportunidad de crear tintes únicos a partir de cochinillas, insectos que viven en el nopal y que, al ser secados y molidos, producen una paleta de colores de base roja.

Invitación abierta a jugar con pintura

La clase de Vargas se estableció en un ritmo constante mientras los participantes se dedicaban a experimentar con el tinte de cochinilla.

"Al experimentar con [cochinillas], puedes descubrir toda una gama de colores y preguntarte: '¿qué puedo hacer con esto?'", dijo Vargas.

Además, Vargas señaló que el tinte natural de cochinilla se puede encontrar fácilmente en algunas tiendas de arte y en línea.

"Puedes experimentar con cosas que tengas en casa", comentó Vargas. "Usamos fruta y productos de limpieza. También puedes usar alcohol isopropílico y cerveza. Algunas personas también usan yema de huevo".

La mente de una de las pintoras, Nora O’Farrell de Westerly, Rhode Island, ya estaba trabajando en ideas.

"Me dan ganas de ir a casa y jugar con mi borra de café", exclamó O'Farrell.

Stephanie Tuttle, de Stonington, dijo que el taller le abrió los ojos a médiums de diferentes culturas.

"Me gusta experimentar por mi cuenta", reveló Tuttle. "Así que exponerse a nuevos estilos, nuevas metodologías e historias de color es realmente un ejercicio divertido".

Barbara Block, de Mystic, dijo que, al menos por ahora, aunque le pareció interesante el taller, no se ve añadiendo cochinillas a su práctica.

"A veces hay que dejar que estas cosas se asimilen un poco", dijo Block.

Su reflexión es similar al tinte rojo de cochinilla, que necesita tiempo para reposar en su mezcla experimental antes de revelar un nuevo color único para pintar.