© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Arzobispo de Hartford afirma que las iglesias católicas de CT seguirán apoyando a los inmigrantes

Connecticut Public Radio | By Rachel Iacovone
Published December 10, 2025 at 11:06 AM EST
El arzobispo Christopher Coyne expresó que tanto la Arquidiócesis de Hartford como las diócesis de todo el país ofrecerán programas "conoce tus derechos", con el objetivo de educar a sus sacerdotes y a su personal.
Aaron Joseph
El arzobispo Christopher Coyne expresó que tanto la Arquidiócesis de Hartford como las diócesis de todo el país ofrecerán programas "conoce tus derechos", con el objetivo de educar a sus sacerdotes y a su personal.

Read in English

El arzobispo de Hartford es uno de los 216 obispos católicos en los Estados Unidos que se ha expresado sobre la inmigración. El arzobispo Christopher Coyne dijo que la declaración emitida la semana pasada es solo el primer paso.

"Nos enviaron la declaración con anticipación y nos pidieron dar nuestro parecer. Inicialmente, nuestro pensar—no solo de nuestra región, sino de otras regiones también— es que creemos que el lenguaje no es lo suficientemente enfático. Se comunica que 'estamos preocupados' o que 'hemos observado estas cosas', pero todos sentimos que tenía que ser más directo", expresó Coyne.

La declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que fue aprobada con 216 votos a favor, 5 en contra y tres abstenciones, condena los métodos de la administración Trump en las recientes deportaciones.

“Nos perturba presenciar el clima de temor y ansiedad ante cuestiones de perfilamiento y aplicación de las leyes migratorias que se siente entre nuestro pueblo. Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes”, señala la declaración. "Nos preocupan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso al cuidado pastoral".

Los líderes religiosos también hicieron un llamado por una “reforma significativa de las leyes y procedimientos migratorios de nuestro país".

Coyne dijo que el trabajo no se detendrá, ya sea que se atienda o no ese llamado.

"[Los inmigrantes] tienen miedo de ir a trabajar porque temen que los arresten. Y esto los lleva a padecer de inseguridad alimentaria, y estamos intentando ayudarles con eso", añadió Coyne. "Estamos tratando de decirles: Prepara documentos donde establezcas, que si ocurre algo, si te arrestan o te detienen, quién va a cuidar de tus hijos".

Coyne expresó que tanto la Arquidiócesis de Hartford como las diócesis de todo el país ofrecerán programas "conoce tus derechos", con el objetivo de educar a sus sacerdotes y a su personal.

Pero ¿qué puede hacer un católico sentado en los bancos en este llamado a amar a su prójimo inmigrante?

"Les animaría a escribir a sus representantes gubernamentales y a alzar su voz", dijo Coyne. "No necesariamente contra las leyes tal y como están escritas, sino contra la forma en que se están aplicando".

El laboratorio de investigaciones no partidista Migration Policy Institute estima que, al 2023, alrededor del 45% de los inmigrantes en Connecticut, más de 267,000 personas, no son ciudadanos. Eso incluye a parte de la gran población latina del estado.

En todo Estados Unidos, los latinos representan el 36% de los adultos católicos y Coyne dice que hay muchos creyentes preocupados por el tema de la inmigración.

"Cuando consideramos grupos que hablan otros idiomas, como los brasileños, los portugueses, los haitianos y todos aquellos que enfrentan desafíos por su estatus migratorio, estamos hablando de una población significativamente grande de nuestra gente", mencionó Coyne.

El Papa León XIV, un estadounidense que pasó décadas como inmigrante en América Latina, ya había denunciado previamente la reciente aplicación de la ley migratoria en todo el país. Tras la reciente declaración de los obispos de Estados Unidos, reiteró su postura.

“Cuando las personas que han llevado vidas ejemplares —muchos de ellos durante 10, 15 o 20 años— son tratadas de una manera que, como mínimo, es sumamente irrespetuosa y, en ocasiones, violenta, esto es profundamente preocupante”, dijo a los periodistas esta semana.

Según un reportaje de NPR, el zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan, respondió a la declaración diciendo: "Una frontera segura salva vidas. Vamos a hacer cumplir la ley y, al hacerlo, salvaremos muchas vidas".
Rachel Iacovone
Rachel Iacovone (ee-AH-koh-VOAN-ay) is a proud puertorriqueña, who joined Connecticut Public to report on her community in the Constitution State. Her work is in collaboration with Somos CT, a Connecticut Public initiative to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities, and with GFR in Puerto Rico.
See stories by Rachel Iacovone

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content