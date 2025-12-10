En esta exposición interactiva en Hartford, el arte se halla a través de un microscopio

Read in English

En la Galería de Arte Mallett, más de 30 imágenes cubren las paredes, mostrando diversos elementos naturales a través del lente de un microscopio. Victor Perez Francone, de 11 años, se detiene frente a una que muestra lo que parecen ser guijarros mojados.

Sin embargo, él no está mirando la obra. Está mirando su celular, y eso es parte del diseño.

“Esta imagen es roca volcánica”, aclara Francone. “Esa cosa blanca en realidad es cuarzo o un diamante, pero son realmente diminutos, más delgados que la hebra de cabello que tengo en el dedo”.

Francone aprendió todo esto de un video educativo en Instagram. Al escanear un código QR en la pared debajo de la imagen, descubre que los guijarros son en realidad arena volcánica bajo el lente de microscopio.

Mark Mirko / Connecticut Public Al escanear el código QR colgado junto a una imagen fotomicrográfica del Dr. Adolfo Sánchez-Blanco, Victor Francone, de 11 años, obtiene más información sobre lo que representa la imagen. La exposición “Biology with a (Spanish) Accent”, en la Galería de Arte Mallett del CT State Community College, recinto Capital, incluye 31 impresiones fotomicrográficas de Sánchez-Blanco, profesor de biología en dicho colegio universitario. La exposición estará abierta hasta el 15 de diciembre.

La exposición, titulada “Biology with a (Spanish) Accent” (“Biología con acento (español)”), presenta impresiones artísticas de fotomicrografías, que son fotos de objetos diminutos tomadas con un microscopio. Cada imagen se acompaña de un código QR vinculado a un video en Instagram o TikTok que explica el elemento natural que se muestra.

“Solo quería mostrar que la ciencia puede ser bella”, dijo Adolfo Sánchez-Blanco, el profesor de biología en CT State Community College Capital que creó las obras en exposición.

Él nos comenta que, al conceptualizar la idea para esta exposición, quiso tender un puente entre el mundo virtual y el físico para que las personas puedan apreciar el arte y la ciencia a través del poder de las redes sociales.

“No hace falta saber qué son [las imágenes] para sentir atracción por ellas, pero cuando te enteras de lo que realmente son, piensas: ‘Dios mío. No lo puedo creer’”, explicó Sánchez-Blanco.

Aprovechar las redes sociales por las nuevas generaciones

Teury Garcia es estudiante en la clase de anatomía y fisiología II de Sánchez-Blanco. Para la clase, se las pasa escaneando códigos QR todo el tiempo. Garcia incluso tiene una carpeta en Instagram donde guarda todos los videos de Sánchez-Blanco para la clase.

“Cuando vamos al laboratorio con él, nos da estas guías de estudio, y automáticamente puedes escanearla con tu teléfono y te llevará directamente a la lámina del órgano que estamos estudiando”, relató Garcia.

Este fue exactamente el objetivo que Sánchez-Blanco volcó su afición por registrar fenómenos naturales en las redes sociales hacia crear videos para sus alumnos.

“Quería usar las redes sociales básicamente como un vehículo de comunicación con las nuevas generaciones, porque es la forma en que ven la vida ahora”, dijo Sánchez-Blanco. “Ven la vida a través de las redes sociales. Así que, ¿por qué le vamos a rehuir a eso?”.

Mark Mirko / Connecticut Public El Dr. Adolfo Sánchez-Blanco (izquierda), profesor de biología en CT State Capital, durante la inauguración de su exposición, “Biology with a (Spanish) Accent”, en la Galería de Arte Mallett de dicho colegio universitario. La exposición, titulada “Biology with a (Spanish) Accent”, presenta 31 imágenes fotomicrográficas tomadas por el Dr. Sánchez-Blanco en una combinación de ciencia y arte. La exposición estará abierta hasta el 15 de diciembre.

Sánchez Blanco recopiló una colección de videos para los estudiantes de su clase de introducción a la biología. Nos comenta que luego, pudo incluir esos videos en una nueva edición interactiva del manual de laboratorio.

“Incorporamos más de 70 videos en el manual de laboratorio, y a los estudiantes les encanta”, dijo Sánchez-Blanco. “Ellos sacan sus celulares, escanean el código QR y eso los dirige a mis redes sociales”.

Con la exposición, Sánchez-Blanco logra llevar ese mismo tipo de accesibilidad a la ciencia a una escala mayor. Agregó que frecuentemente es la ciencia la que hace que la obra de arte sea fascinante.

Por ejemplo, una imagen de las esporas de una planta de cola de caballo tiene el aspecto de motas de polvo negro con patas largas y delgadas. Sin embargo, el video muestra cómo la humedad hace que estas esporas se muevan. Casi parecen bolitas de hollín caminando.

“Algunas imágenes son bellas por su propio mérito, pero también cuentan una historia, y cuando conoces esta historia, a veces resulta más fascinante que la propia imagen”, señaló Sánchez-Blanco.

Estereotipos latinos bajo el microscopio

La exposición se titula “Biology with a (Spanish) Accent”, a modo de guiño a la experiencia de Sánchez-Blanco como biólogo de España, dijo.

Mark Mirko / Connecticut Public El Dr. Adolfo Sánchez-Blanco (izquierda), profesor de biología en CT State Capital, y su amigo, el científico Gabriel Rech, contemplan el arte durante la inauguración de la exposición de Sánchez-Blanco, “Biology with a (Spanish) Accent”, en la Galería de Arte Mallett de dicho colegio universitario. La exposición, titulada “Biology with a (Spanish) Accent”, presenta 31 imágenes fotomicrográficas tomadas por el Dr. Sánchez-Blanco en una combinación de ciencia y arte. La exposición estará abierta hasta el 15 de diciembre.

“Me criticaron mucho por la gramática, porque cuando la gente que solo se enfoca en la gramática ve el título, se confunden mucho con el paréntesis después del artículo indefinido en inglés, 'with a (Spanish) accent'. Me dicen, ‘No, debería ser ‘Biology with an Accent'. Pues no, porque es ‘a Spanish accent’”, explicó Sánchez-Blanco.

Sánchez-Blanco precisa que incluyó la palabra ‘Spanish’ (español) entre paréntesis porque la biología es universal pero su acento español es parte importante de su identidad.

“Hubo un momento en mi vida en que tuve que reconocer que este acento no va a desaparecer. Y es mejor no solo reconocerlo, sino también celebrarlo y sentirme orgulloso de él”, abundó Sánchez-Blanco.

Destacar la parte española está alineado con el objetivo del Hartford Heritage Project. Esta iniciativa es un esfuerzo de CT State Capital para promover el aprendizaje entre el colegio y las comunidades vecinas, incluidas las instituciones artísticas y culturales de Hartford.

“Realizamos varias actividades cada semestre, todas con el mismo propósito: borrar el estereotipo de que todo lo relacionado con la cultura latina es salsa y empanadas, porque eso no ayuda”, observó Sánchez-Blanco. “Eso en realidad refuerza estereotipos ridículos que nos impiden ver lo que las comunidades latinas e hispanas están y han estado haciendo en diferentes partes del país donde vivimos”.

En la recepción inaugural de la exposición, Romina Zavala, estudiante de CT State Capital, dijo sentirse inspirada al escuchar a Sánchez-Blanco ofrecer su presentación con su acento.

“Me gustaría hacer un poco de lo que él hace, hablar de ciencia, pero sigo teniendo miedo. Me pregunto, ‘¿Y si no me entienden?’”, comentó Zavala.

Mark Mirko / Connecticut Public Un peatón pasa frente a la Galería de Arte Mallett de CT State Capital durante la inauguración de “Biology with a (Spanish) Accent”.

Sánchez-Blanco expresó que ha dedicado su exposición a estudiantes como Zavala.

“Somos una universidad comunitaria. Para una gran parte de nuestra comunidad, el inglés no es su primer idioma. Sé que ellos [esos estudiantes] han experimentado cosas similares a las que yo viví”, dijo Sánchez-Blanco. “Lo hice por ellos, porque estamos en el mismo barco”.

Más información

La exposición "Biology with a (Spanish) Accent" estará disponible en la Galería de Arte Mallett de CT State Community College Capital en Hartford hasta el 15 de diciembre.

Los videos educativos de Sánchez-Blanco están disponibles al público a través de sus redes sociales:

TikTok: @dr.bioforever

Instagram: @dr.bio4ever

YouTube: @dr.bioforever