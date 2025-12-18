© 2025 Connecticut Public

And the stream goes to...Oscars to leave ABC for YouTube in 2029

By Neda Ulaby,
Leila Fadel
Published December 18, 2025 at 4:42 AM EST

The Academy awards will be broadcast on Youtube beginning in 2029. It's a big change for Hollywood's biggest awards show, which draws millions of international viewers.

Neda Ulaby
Neda Ulaby reports on arts, entertainment, and cultural trends for NPR's Arts Desk.
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state's local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales.

