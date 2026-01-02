© 2026 Connecticut Public

Fire at Swiss resort bar kills 40 people, injures over 100

By Ruth Sherlock,
Michel Martin
Published January 2, 2026 at 4:51 AM EST

About 40 people are dead and more than 100 are injured after a fire ripped through a New Year's Eve party at a Swiss ski resort bar. Authorities are still investigating what caused the blaze.

Copyright 2026 NPR
Ruth Sherlock
Ruth Sherlock is an International Correspondent with National Public Radio. She's based in Beirut and reports on Syria and other countries around the Middle East. She was previously the United States Editor for the Daily Telegraph, covering the 2016 US election. Before moving to the US in the spring of 2015, she was the Telegraph's Middle East correspondent.
See stories by Ruth Sherlock
Michel Martin
Michel Martin is the weekend host of All Things Considered, where she draws on her deep reporting and interviewing experience to dig in to the week's news. Outside the studio, she has also hosted "Michel Martin: Going There," an ambitious live event series in collaboration with Member Stations.
See stories by Michel Martin

