China urges White House to lift tariffs after Supreme Court ruling

NPR | By Jennifer Pak,
Leila Fadel
Published February 23, 2026 at 4:44 AM EST

China says it is making a "full assessment" of the U.S. Supreme Court's tariff ruling and urged Washington to lift "relevant unilateral tariff measures" on its trading partners.

Copyright 2026 NPR
Jennifer Pak
Jennifer Pak is NPR's China correspondent. She has been covering China and the region for the past two decades. Before joining NPR in late 2025, Pak spent eight years as the China correspondent for American Public Media's Marketplace based in Shanghai. She has covered major stories from U.S.-China tensions and the property bubble to the zero-COVID policy. Pak provided a first-hand account of life under a two-month lockdown for 25 million residents in Shanghai. Her stories and illustration of quarantine meals on social media helped her team earn a Gracie and a National Headliner award. Pak arrived in Beijing in 2006. She was fluent in Cantonese and picked up Mandarin from chatting with Beijing cabbies. Her Mandarin skills got her a seat on the BBC's Beijing team covering the 2008 Summer Olympics and Sichuan earthquake. For six years, she was the BBC's Malaysia correspondent based in Kuala Lumpur filing for TV, radio, and digital platforms. She reported extensively on the disappearance of Malaysia Airlines flight MH370. Pak returned to China in 2015, this time for the UK Telegraph in Shenzhen, covering the city's rise as the "Silicon Valley of hardware." She got her start in radio in Grande Prairie, Alberta where she drove a half-ton pickup truck to blend in – something she has since tried to offset by cycling and taking public transport whenever possible. She speaks English, Cantonese, Mandarin and gets by well in French and Spanish. When traveling, Pak enjoys roaming grocery stores and posts her tasty finds on Instagram.
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
See stories by Leila Fadel

