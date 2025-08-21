© 2025 Connecticut Public

This week in science: chocolate, daytime drowsiness and seabirds' bathroom habits

By Emily Kwong,
Hannah ChinnMary Louise Kelly
Published August 21, 2025 at 4:20 PM EDT

NPR's Hannah Chinn and Emily Kwong talk about the microbes behind great-tasting chocolate, possible reasons for daytime drowsiness, and a curious observation about the poop of seabirds.

Emily Kwong
Emily Kwong (she/her) is the reporter for NPR's daily science podcast, Short Wave. The podcast explores new discoveries, everyday mysteries and the science behind the headlines — all in about 10 minutes, Monday through Friday.
Hannah Chinn
Hannah Chinn (they/them) is a producer on NPR's science podcast Short Wave. Prior to joining Short Wave, they produced Good Luck Media's inaugural "climate thriller" podcast. Before that, they worked on Spotify & Gimlet Media shows such as Conviction, How to Save a Planet and Reply All. Previous pit stops also include WHYY, as well as Willamette Week and The Philadelphia Inquirer. In between, they've worked a number of non-journalism gigs at various vintage stores, coffee shops and haunted houses.
Mary Louise Kelly
Mary Louise Kelly is a co-host of All Things Considered, NPR's award-winning afternoon newsmagazine.
