En otra faceta: Miguel Cardona habla de su nueva empresa, una firma de consultoría educativa con sede en Connecticut

A cinco meses de haber culminado “el trabajo de sus sueños” como secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, el educador puertorriqueño Miguel Cardona se ha embarcado en una nueva etapa profesional: la creación de su propia empresa.

Cardona Solutions refleja “el trabajo que se quedó por hacer en cuatro años”, la transición al sector privado y lo que aún lo une con Puerto Rico, que es el compromiso por la educación, aseguró el exsecretario en entrevista con El Nuevo Día.

La firma educativa, fundada en mayo de este año, y radicada en Meriden, Connecticut, busca ofrecer asesoría y mentoría a las escuelas, distritos escolares, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios del estado, donde los puertorriqueños representan el 8% de la población, y la nación completa.

“Cardona Solutions nace gracias a todas las llamadas que estaba recibiendo de personas que necesitaban ayuda, noté que hacía falta acompañar a las instituciones que realmente quieren generar cambios significativos para sus estudiantes”, explicó el docente a este medio.

Destacó, también, que su experiencia como maestro, director escolar, comisionado estatal y secretario federal le completan la perspectiva “integral” de los retos y oportunidades que hay para el sistema educativo en Estados Unidos.

“El expresidente Joe Biden me eligió para ese cargo por mi experiencia, no por favoritismo. Yo tengo más conocimiento que la mitad de las personas que están en altos rangos del Departamento de Educación, y ahora lo estoy compartiendo desde otro ámbito”, señaló el pasado secretario.

Sus estrategias en la compañía

Cardona Solutions ofrece distintos acuerdos colaborativos con el propósito de tramitar temas de liderazgo transformacional, cultura institucional, equidad e innovación educativa.

Por ejemplo, la empresa se afilió con la Asociación de Escuelas de Connecticut (CAS, en inglés) para preparar a los directores y superintendentes en la jurisdicción, con la misión de que sepan responder a cualquier crisis o desafío.

“Especialmente después de la pandemia (de COVID-19), que el rendimiento académico disminuyó y que los líderes educativos tuvieron que innovar y adaptarse a nuevos métodos de enseñanza”, agregó Cardona.

Igualmente, en septiembre comenzará sus labores como profesor en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard en Massachusetts y se encuentra en conversaciones con el distrito escolar de Springfield, en el mismo estado, para colaborar.

Entre sus compromisos recientes, y próximos, se encuentran conferencias y seminarios con la Universidad de Connecticut (UCONN, en inglés), la Universidad de Yale, la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe, la Asociación de Nutrición Escolar, la Asociación Educativa de Ohio y la Asociación Nacional para la Educación Musical.

El exsecretario opinó que “lo que está faltando en las escuelas es la preparación de los estudiantes para carreras universitarias y el mundo profesional”.

En ese sentido, Cardona Solutions tiene disponible otros convenios dirigidos únicamente a ofrecer programas subgraduados, en la escuela superior, que generen certificaciones y pasantías en empresas para que los estudiantes conozcan las industrias laborales.

El “superpoder de ser bilingüe”

Aunque Cardona nació en Meriden, sus padres son oriundos de Aguada, Puerto Rico. El educador creció en un hogar bilingüe y bicultural y, cuando comenzó la escuela, fue un “estudiante aprendiz del inglés”. Por lo tanto, hoy día le llama superpoder a la habilidad de comunicarse en ambos idiomas.

“Eso me llevó hasta la silla de secretario y ese es el reto que los estudiantes latinos en Estados Unidos deben buscar vencer, es una habilidad que abre puertas imaginables”, destacó el maestro.

En esa línea, mencionó que Cardona Solutions tiene otro tipo de coalición que consiste, precisamente, en “desatar los poderes de los estudiantes” fomentando entornos escolares centrados en diversidad cultural y lingüística.

Este tipo de acuerdo ayuda a los distritos escolares a forjar currículos inclusivos y ofrecer atención particular a los estudiantes multilingües, respetando su idioma nativo mientras aprenden inglés.

También, Cardona Solutions brinda talleres de asequibilidad universitaria que orientan a los alumnos, y a sus padres, sobre las ayudas económicas que existen y cómo llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, en inglés).

Sobre los obstáculos que cambian cuando trabajas como consultor versus cuando eres funcionario público, sostuvo que “no cambia absolutamente nada, el enfoque sigue siendo el mismo, los estudiantes, lo que a muchos se les olvida, principalmente en Puerto Rico”.

Continúa comprometido con la isla

Para Cardona, el reto más grande que enfrentó en su cuatrienio como secretario del Departamento de Educación federal fue no terminar el trabajo que comenzó con Puerto Rico.

“No me dio el tiempo, y ahora lo que están haciendo con la educación allá es destrozándola. Yo asigné $6,600 millones durante mi turno y desde que salí hay un retroceso fatal”, afirmó el empresario.

Todo el dinero destinado a la isla a través de su mandato combinaba varias subvenciones para apoyar la salud mental de los estudiantes después de la pandemia, la reapertura de escuelas luego del huracán María en 2017 y de la serie sísmica en 2020, entre otros.

“He sido el único secretario que ha puesto a Puerto Rico como prioridad, y siempre están politizando todo en lugar de preocuparse por los alumnos, que es lo único que importa”, continuó.

El exsecretario ha sido vocal anteriormente, y lo repitió a este medio, en que opina que quienes deben elegir a los directores escolares y superintendentes en Puerto Rico son los padres de los estudiantes “y no los políticos que están en San Juan”.

Por otra parte, estableció que es una “devastación” todos los recortes, despidos y las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump con relación al Departamento de Educación y todo el trabajo que él dejó adelantado.

“Pero yo tengo fe… de que muy pronto eso va a cambiar y Puerto Rico me permitirá ayudarlos…”, concluyó airoso el exsecretario.