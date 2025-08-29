Menores migrantes maltratados y desatendidos temen ser deportados tras cambio de política migratoria

Read in English

En su dormitorio, Regina tiene una colección de zapatos (unos 26, cuenta ella) alineados cuidadosamente debajo de su cama. En un rincón se encuentra una estantería escondida y llena de lomos en los que aparecen los nombres de Jane Austen y Sylvia Plath, todo junto con la abundante presencia del color rosa. Como a ella le gusta decir, un "desorden femenino".

Regina, de 19 años, es una de los cientos de jóvenes inmigrantes en Connecticut que están solicitando la residencia legal permanente a través de un programa especial de inmigración juvenil.

“A menudo dicen que cuando no puedes expresarte en la niñez y tienes muchos juguetes, creces y tienes muchos juguetes, y esa definitivamente soy yo”, dijo Regina.

El Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés) es una clasificación disponible bajo el sistema de inmigración federal para inmigrantes menores de 21 años que han sido maltratados, desatendidos o abandonados por uno de sus padres. Este estatus brinda a muchos la oportunidad de escapar de situaciones angustiosas y vivir legalmente en los Estados Unidos.

Para Regina, expresarse en su propio espacio es sanador después de vivir una infancia tumultuosa en su país natal, México, donde sufrió maltrato físico y abandono por parte de su madre.

En el pasado, a los jóvenes inmigrantes con SIJS se les ha brindado protección contra la deportación mientras esperan su permiso de residencia. Regina espera que este estatus le brinde más estabilidad en los próximos años.

Pero en junio, la administración Trump revocó una política que protegía a los beneficiarios del SIJS de ser expulsados del país. Ella y otras personas podrían ahora enfrentarse a la deportación, incluso después de documentar el daño al que fueron expuestas por sus padres.

“Pienso en todas las cosas horribles por las que han pasado estos niños”, dijo Regina. “Todos los desafíos y el trauma que tuvieron que pasar para estar aquí... estar en un lugar seguro y luego recibir una bofetada en la cara por querer realizar sus sueños. Es demasiado indescriptible".

Creciendo en México

Los recuerdos que Regina tiene de México implican muchos desplazamientos. Nació allí y vivió la mayor parte del tiempo con su madre y su hermano menor mientras su padre vivía y trabajaba en Nueva Inglaterra.

Connecticut Public identifica a Regina por su primer nombre para su seguridad y la de su familia.

Regina cuenta que mientras crecía, su madre la descuidaba constantemente. Agregó que, en un momento dado, su madre la dejó a ella y a su hermano menor solos en casa durante cinco días consecutivos.

Mark Mirko / Connecticut Public En Connecticut, Regina habla sobre su infancia en México, donde sufrió maltrato y abandono por parte de su madre. "Siempre pensaba: 'la próxima vez que me golpee, me mudaré con mi papá. La próxima vez que me golpee, llamaré a mi papá'. Cada vez que ella me golpeaba, volvía a pensar: 'la próxima vez que lo haga, le diré que me quiero ir'".

Connecticut Public revisó los informes presentados ante el tribunal de sucesiones por el Departamento de Niños y Familias del estado (DCF, por sus siglas en inglés) que detallaban algunos de los actos de maltrato, incluido el estudio del tribunal de sucesiones y un plan de caso familiar.

Según los informes, un trabajador social del DCF determinó que debido al maltrato y la negligencia, la madre de Regina “no era una persona de apoyo o cuidadora adecuada”.

La madre de Regina “presuntamente golpeaba a Regina a diario y debido a episodios de depresión sometía a ambos [niños] a falta de comida y supervisión”, escribió la trabajadora social.

“Ella nunca estaba en casa. Ella nunca nos cuidó”, enfatizó Regina. “Para mí, parecía que no importaba si vivíamos o moríamos”.

Regina recuerda momentos de su niñez en los que, para poder comer, se subía a la encimera de la cocina con la ayuda de su hermano para alcanzar el cereal y la leche.

“Tuve que valerme por mí misma y hacerlo como sabía hacerlo”, recalcó.

Mark Mirko / Connecticut Public Regina, admiradora de Sylvia Plath, lee su pasaje favorito, marcado con un corazón dibujado a mano y que comienza con la frase: "Amo a la gente".

Regina también indicó que, a menudo, familiares o amigos de su madre cuidaban de ella y de su hermano. Estar en casa con su madre también implicaba un desafío.

“No tengo un primer recuerdo de ella ”, Regina comentaba sobre su madre. “Solo recuerdo que me gritaba y me golpeaba”.

El informe del DCF detalla el presunto maltrato mediante el testimonio de Regina, afirmando que la madre de Regina la golpeaba a diario con objetos, la pellizcaba, le arañaba los brazos y le provocaba moretones.

"Siempre pensaba: 'la próxima vez que me golpee, me mudaré con mi papá. La próxima vez que me golpee, llamaré a mi papá'”, comentó Regina. Cada vez que ella me golpeaba, volvía a pensar: 'la próxima vez que lo haga, le diré que me quiero ir '. Lo pensaba una y otra vez”.

Cuando tenía alrededor de 10 años, Regina finalmente se fue a vivir con su padre en Connecticut.

La trabajadora social que revisó su caso determinó que no es posible reunir a Regina con su madre debido a la ausencia de una relación paterno-filial y porque Regina no se sentía segura con ella.

Mark Mirko / Connecticut Public Regina celebra con su abogado Jeffrey Curtin en las oficinas de Norte Immigration Law. Esto se da tras la firma de los papeles que confirman una orden del tribunal de sucesiones mediante la que se le concede a su padre la tutela exclusiva.

Una vez Regina decidió quedarse en los EE. UU. con su padre, mencionó que ambos trataron de encontrar formas de obtener un estatus migratorio legal. Sin embargo, en cada consulta que tenían con distintos abogados de inmigración les decían que no tenían buenas opciones y se rehusaban a tomar su caso.

A pesar de ello, el año pasado conoció sobre SIJS por la abogada de inmigración Erin O'Neil, que ejerce en East Hartford. Regina inició el proceso y recientemente alcanzó un logro importante: recibieron las órdenes de un juez del tribunal de sucesiones que otorga a su padre la tutela exclusiva sobre ella y certifica que su caso es elegible para seguir adelante.

¿Qué es el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil?

Como una clasificación creada por el Congreso en 1990, el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil permite a quienes lo reciban convertirse en residentes legales permanentes.

La mayoría de las personas que solicitan el SIJS se encuentran en el país sin estatus legal. Según O'Neil, si bien un pequeño número puede haber ingresado con una visa, la mayoría ha cruzado la frontera sin inspección.

Antes de que alguien pueda presentar una solicitud, primero debe obtener una orden judicial estatal. En Connecticut, la orden judicial llega después de una investigación, que normalmente lleva a cabo el DCF, sobre el presunto maltrato. Luego, un juez de sucesiones del estado revisa la evidencia, escucha el testimonio y decide si las conclusiones respaldan la concesión de una orden.

Una vez recibida dicha orden judicial, los solicitantes podrán solicitar el estatus especial antes de cumplir 21 años. Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) revisan la orden judicial y se aseguran de que la clasificación SIJS no se busque principalmente para obtener un beneficio de inmigración. Si la aprueban, los solicitantes serán entonces elegibles para solicitar un permiso de residencia.

No obstante, la mayoría se enfrenta a una larga espera. El permiso de residencia no se puede presentar hasta que haya una visa de inmigrante disponible, una condición que puede retrasar el proceso por cuatro años o más.

Mark Mirko / Connecticut Public La gerente de flujo de casos de Norte Immigration Law, Glenda Aponte (izquierda), comparte buenas noticias sobre un cliente que trabaja con la abogada de inmigración de East Hartford, Erin O'Neil (derecha). "Desafortunadamente, al hacer este trabajo y presentar estas peticiones [de SIJS]", dijo O'Neil, "se escuchan historias muy tristes y preocupantes. El abandono, el maltrato y los niveles de sufrimiento por los que han pasado estos niños son muy desgarradores".

Debido a los largos tiempos de espera, en 2022, la administración Biden implementó una política que protegía a los beneficiarios de SIJS de la deportación al concederle a la mayoría acciones diferidas y la autorización para trabajar de forma automática.

Pero en junio, el USCIS revirtió la política y anunció que ya no consideraría la concesión automática de acciones diferidas a los nuevos beneficiarios de SIJS. Aunque la protección continúa vigente para quienes ya la tienen, los funcionarios federales pueden revocarla a su discreción y podría expirar antes de que haya una visa disponible.

Críticas al programa

El cambio de política se produce en medio de críticas de la administración Trump de que los migrantes están explotando el programa.

Desde 2022, las peticiones de SIJS han aumentado tanto a nivel nacional como en Connecticut.

De acuerdo con un informe del USCIS sobre el programa, las peticiones de SIJS a nivel nacional pasaron de alrededor de 22,000 en el año fiscal 2017 a alrededor de 68,000 en el año fiscal 2024.

Los tribunales de sucesiones de Connecticut han experimentado un aumento similar. En el año fiscal 2016, hubo 142 peticiones de estatus especial, cifra que para el año fiscal 2024 aumentó a 1,730 peticiones.

El aumento fue particularmente pronunciado en los últimos años. En el año fiscal 2022, el periodo en que se promulgó la política de la era Biden, hubo 783 peticiones, y en el año fiscal siguiente el número de peticiones aumentó a 1,423, según los datos proporcionados por la Oficina del Administrador de los Tribunales de Sucesiones.

Los registros muestran que los tribunales de Stamford, Danbury y New Haven vieron recientemente el mayor volumen de casos especiales de jóvenes inmigrantes, recibiendo más de 200 peticiones cada uno en un solo año.

El mes pasado, las autoridades federales de inmigración publicaron un informe que detalla presuntos abusos del programa.

Este destacó el drástico aumento de peticiones y planteó preocupaciones sobre fraudes de edad e identidad y falsas denuncias de maltrato parental. El USCIS dijo que también identificó a 853 miembros de pandillas conocidos o sospechosos que solicitaron el SIJS.

“Este informe expone cómo el lobby de fronteras abiertas y los jueces activistas están explotando las lagunas legales en nombre de ayudar a niños indefensos”, estableció el portavoz del USCIS, Matthew J. Tragesser, en un comunicado escrito.

El informe también señaló que más de la mitad de los solicitantes son mayores de 18 años, lo que implica que el programa no está ayudando a los menores que se supone que debería ayudar.

Mark Mirko / Connecticut Public Una pared en la oficina de East Hartford de la abogada de inmigración Erin O'Neil muestra los países de origen de algunos de sus clientes que han recibido sentencias favorables en sus casos.

“En este momento, este programa está creciendo mucho más de lo debido y permitiendo que las personas aprovechen esta visa para fines que distan mucho de los casos de menores maltratados”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de expertos de Washington D.C. que aboga por reducir la inmigración.

"Solo lo están usando para obtener un permiso de residencia cuando no calificarían de ninguna otra manera", dijo Vaughan.

Pero O'Neil, la abogada de inmigración de Regina, no está de acuerdo con esta postura. Ella dijo que los casos de SIJS son examinados exhaustivamente por un tribunal estatal independiente.

"No es algo falsificado", indicó O'Neil. "No es algo inventado."

Maegan Faitsch, abogada que trabaja con solicitantes de SIJS en Connecticut Legal Services, dijo que el informe la desalentó. Ella indica que la mayoría de sus clientes no conocen del programa antes de reunirse con ellos.

"Estoy segura de que hay personas que han utilizado el programa de una manera para la que no estaba previsto, pero en mi opinión, eso no significa que el programa no deba existir", dijo Faitsch. “Significa que debería haber abogados calificados que ayuden a las personas a acceder al programa”.

David Marantz, abogado especializado en protección infantil, derecho juvenil y práctica penal en Stamford, reconoce algunos de los problemas descritos en el informe. Comentó que cree que la disponibilidad de un estatus especial para menores alienta a algunos migrantes a ingresar al país, exponiéndolos a posibles riesgos de seguridad en su viaje para cruzar la frontera.

“Eso es un arma de doble filo”, agregó Marantz. “Uno siente empatía por las personas, quiere ayudarlas, pero eso también corre la voz para alentar a que haya más personas que actúen así”.

Sin embargo, Marantz dijo que la mayoría de los clientes que buscan su ayuda con peticiones de SIJS tienen reclamos válidos.

"Parecen extremadamente legítimos", añade, "y no creo que sea un abuso del proceso como el que he visto con frecuencia. Y realmente, a estas alturas, a lo largo de los años he manejado bastantes casos, y realmente no veo eso".

¿Qué es lo próximo para el SIJS?

Una demanda federal pendiente cuestiona los cambios de política de la administración Trump respecto del SIJS.

Según The Associated Press, los abogados que representan a los menores migrantes presentaron la demanda en el Distrito Este de Nueva York. Los demandantes piden a un juez federal que restablezca las protecciones contra la deportación de estos menores.

Por ahora, Regina dijo que mantiene la esperanza de algún día recibir su permiso de residencia mientras solicita el estatus especial. Ella espera que otros jóvenes migrantes en Connecticut que han sufrido maltrato y negligencia hagan lo mismo.

“Eso es algo que quiero transmitir”, dijo Regina. “Puedes lograr cosas, porque has llegado hasta aquí. Puedes hacerlo incluso si lo haces con miedo”.