In Chicago, ICE actions are triggering a new wave of political activism

By Eric Westervelt,
Jessica Pupovac
Published September 21, 2025 at 8:14 AM EDT

Many protestors responding to "Operation Midway Blitz," the stepped-up immigration enforcement in Chicago, are politically active for the first time in their lives.

Eric Westervelt
Eric Westervelt is a San Francisco-based correspondent for NPR's National Desk. He has reported on major events for the network from wars and revolutions in the Middle East and North Africa to historic wildfires and terrorist attacks in the U.S.
Jessica Pupovac
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

