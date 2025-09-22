Tras semanas bajo custodia de ICE, estudiante de New Haven regresa a casa

Read in English

El estudiante de secundaria de New Haven que fue puesto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en julio podría terminar perdiendo solo los primeros días del nuevo año escolar.

Un tribunal de inmigración falló a favor de Esdrás Zabaleta-Ramírez, de 18 años, quien será liberado con la fianza más baja posible: $1,500.

“Muchos miembros de nuestra comunidad se manifestaron, y el juez mencionó eso como una de las razones por las que Esdrás recibirá la fianza más baja de $1,500… y será liberado”, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker. “Fue un momento de mucho orgullo, un momento memorable para nuestra ciudad”.

A Tina Colón Williams, la abogada de Zabaleta-Ramírez, se le hizo un nudo en la garganta al compartir con emoción la noticia con la multitud de simpatizantes reunidos frente a Wilbur Cross High School el viernes, un día después de la decisión del tribunal.

“Discúlpenme”, dijo, con la voz entrecortada, mientras se recomponía. Creo que parte de lo que está pasando es que, para ser un abogado en esta era en la que luchamos contra casos de detención, la rapidez con la que se traslada a la gente, la agresividad de todo esto, tiene un costo. Tiene un costo muy alto para todos los involucrados. La ansiedad es real y la presión es real. El miedo que él sintió desde donde estuvo detenido fue un miedo real todo este tiempo”.

Durante su detención, el estudiante de undécimo grado estuvo retenido en Massachusetts, New Hampshire y Luisiana. Su vuelo de deportación a Guatemala fue cancelado y, posteriormente, fue enviado de regreso a un centro de detención en Massachusetts.

Colón Williams afirma que no todos tienen esta oportunidad.

“Hay muchas personas que no pueden acceder a una audiencia de fianza o no pueden tener una consideración individualizada sobre si deben ser detenidos o liberados”, declaró. “Realmente creo que este caso es un ejemplo muy claro de que el proceso puede ser más justo que esto”.

Zabaleta-Ramírez fue detenido mientras trabajaba en un negocio de lavado de autos en Southington. Según Colón Williams, ICE no lo estaba buscando específicamente, por lo que su detención fue un caso de "estar en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Zabaleta-Ramírez podría ser liberado este mismo fin de semana para reunirse con sus compañeros de clase y maestros, quienes han estado apoyándolo durante las últimas semanas.