Grito de independencia de México resuena en el Capitolio del estado tras una década de celebraciones

El pasado martes por la tarde, "Viva México" se gritó desde los escalones del Capitolio del estado en Hartford para conmemorar los 215 años desde el primer grito de Independencia de México.

El grito forma parte del Grito de Dolores, la consigna con la que el sacerdote español Miguel Hidalgo llamó a la batalla en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el 16 de septiembre de 1810. Este evento es considerado el inicio de la guerra de independencia de México contra España.

Es tradición que el presidente de México grite una versión del Grito desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México la noche previa al Día de la Independencia. En Connecticut, el Consulado General de México en Boston, Carlos Iriarte Mercado, interpretó el Grito.

El martes se celebró la décima conmemoración anual de la Independencia de México en el edificio del Capitolio estatal en Hartford. Según datos censales, se estima que más de 60,000 mexicanos viven en Connecticut, lo que constituye el segundo grupo hispano más grande del estado después de la comunidad puertorriqueña.

El artista Carlos Hernández Chávez, quien fungió como maestro de ceremonias, aprovechó la oportunidadpara rendir homenaje a la gente de su comunidad.

"Es un placer reconocer a todos los trabajadores de ascendencia mexicana que viven en Connecticut: trabajadores agrícolas, obreros, enfermeros, educadores, artistas y músicos, médicos, empresarios, ingenieros, cocineros, estudiantes y muchos otros cuyo trabajo y herencia cultural continúan fortaleciendo y enriqueciendo la economía y la historia cultural del estado", expresó Hernández Chávez.

También se tomó un momento para reconocer las vidas y las luchas compartidas de los inmigrantes.

"Los inmigrantes son simplemente viajeros en busca de una vida mejor", dijo. "No vinimos aquí buscando una limosna o ser una carga para nadie".

"Vinimos a trabajar duro y con un propósito para vivir una vida mejor, más digna y construir un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras comunidades", continuó. "Realmente apreciamos la hospitalidad que la gente de Connecticut nos ha brindado. Los invito a todos a celebrar y trabajar juntos en confianza mutua por una existencia más libre y pacífica que todos merecemos".

Ayannah Brown / Connecticut Public El pasado 16 de septiembre de 2025, el Cónsul General de México en Boston, Carlos Iriarte Mercado, realizó el Grito de Dolores en el Capitolio de Hartford, Connecticut. Este acto, conocido como el primer llamado a la batalla en la guerra de independencia de México,es una tradición en la que el presidente de México grita una versión del Grito desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México la noche previa al Día de la Independencia.

Cómo es realmente en México

Desde hace algunos años, el Mariachi Laureles del Monte ha sido un elemento esencial en la celebración del Día de la Independencia de México en el Capitolio del estado. El instructor del grupo, Saúl Olivas, dijo que ha adoptado Connecticut como su hogar.

Olivas nació y creció en Las Vegas, Nevada, en el seno de una familia mexicana. Creció para convertirse en un arpista de mariachi profesional, tocando con Mariachi México Antiguo. Su grupo fue invitado a actuar en la costa oeste y Nueva Inglaterra, incluso en la SCOW donde también tuvieron la oportunidad de organizar talleres.

Finalmente, Olivas decidió quedarse en Wallingford y continuar enseñando en el programa de mariachi, y ha vivido en Connecticut por casi una década.

Sobre la interpretación en el Capitolio del estado como parte de la celebración, Olivas comentó que siempre es "una gran sensación de orgullo, de estar cerca de mis raíces, de las tradiciones que mis padres me transmitieron".Sé que mis estudiantes sienten lo mismo también”.

Sin embargo, enseñar mariachi no es lo mismo que en Las Vegas. Olivas dijo que en la costa oeste, la música de mariachi está prácticamente integrada en los currículos de las escuelas.

"Pero aquí en la costa este, se sigue viendo como si fuera solo 'La Cucaracha'. En cierto modo es como música de bar", afirmó Olivas. "Entonces, una gran parte de lo que me gusta enseñar aquí es que puedo mostrarles a los estudiantes y a las personas que nos escuchan que no están familiarizados con el género que pueden conocerlo genuinamente, cómo es en México".

Cumpliendo 'un pequeño rol' para obtener más apoyo

Enrique Rodríguez, originario de Amston, Connecticut y de ascendencia mexicana, estaba conversando con un amigo después de que terminó la ceremonia.

"Solo le estaba diciendo que necesitamos dar más apoyo", expresó Rodríguez. "Más gente debió haber estado aquí".

Alrededor de 50 personas asistieron al evento, entre ellas, familiares de los estudiantes de la Escuela de Música y Danza SCOW que participaron.

"Estos chicos del mariachi [son] increíbles. Los bailarines, ya sabes, no había visto eso en 25 años", dijo Rodríguez. "Para mí fue un gran momento".

Para Rodríguez, este tipo de eventos son valiosos porque muestran la autenticidad de la población mexicano-estadounidense de Connecticut.

"Creo que la gente necesita saber que [estamos] unidos", declaró. "Somos más que solo mano de obra, cocineros o jardineros. Estamos orgullosos de nuestro país, y aunque estamos lejos, creo que es grandioso que no olviden que seguimos siendo mexicanos”.

Rodríguez añadió que espera que el próximo año no haya asientos vacíos ni espacios abiertos en la terraza frente al pórtico principal del Capitolio del estado frente al parque Bushnell.

"Vamos a poner de nuestra parte y correr la voz y traer gente aquí para que nos apoye", declaró. "Cuanta más gente asista, mejor para que la comunidad mexicana sea escuchada".