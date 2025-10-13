© 2025 Connecticut Public

Former Supreme Court Justice Kennedy's new memoir is unusually revealing

By Nina Totenberg
Published October 13, 2025 at 4:02 PM EDT

Supreme Court Justice Anthony Kennedy, who stepped down from the court in 2018, has written a book about his life on the court and off. It's far more revealing than most books written by justices.

