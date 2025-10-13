Lo que debes saber sobre las nuevas leyes que entraron en vigor el 1 de octubre en CT

Read in English

El mes de octubre llegó en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa que docenas de leyes estatales entrarán en vigor este mes en Connecticut. (Para quienes siguen la actividad legislativa: Connecticut promulga nuevas leyes en los meses de enero y julio.)

Las nuevas leyes que entran en vigor en octubre fueron debatidas y aprobadas por la Asamblea General en la sesión legislativa de 2025 que concluyó a principios de junio.

Entre ellas se encuentra una enmienda a la ley estatal contra la discriminación para incluir la protección de víctimas de agresión sexual y trata humana. Otra nueva ley eliminará el requisito de tener un método de pago registrado con un proveedor de salud para obtener atención médica.

También entrarán en vigor nuevas actualizaciones a la Ley Trust, nuevas clasificaciones para bicicletas eléctricas y la prohibición a los residentes de contraer matrimonio (a sabiendas) con un primo hermano (o prima hermana).

A continuación ofrecemos más detalles sobre las leyes que entraron en vigor en el estado el 1 de octubre.

Actualizaciones a la Ley Trust

La Ley Trust se aprobó hace más de una década con el fin de imponer restricciones sobre la información que la policía local y estatal puede compartir con las agencias federales de inmigración.

Las modificaciones a esta ley, aprobadas en la última sesión legislativa, ahora permiten a las personas demandar al estado o a las fuerzas del orden público locales si estas contactan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fuera de los parámetros permitidos por la Ley Trust.

Según dispone la ley, la policía puede cumplir con las solicitudes de ICE si la persona en cuestión ha sido convicta por un delito, de entre las docenas de delitos graves, como agresión sexual o poner en peligro la seguridad de un menor.

Uso de esposas en menores de edad

Otra nueva ley dispone que no se permite el uso de esposas para detener a menores de edad si el oficial sabe que se trata de un individuo de 14 años o menos.

Sin embargo, hay algunas excepciones a la regla. La ley establece que se pueden usar medios para contener “con fines de seguridad pública o porque el menor está usando o amenazando con usar la fuerza física contra un oficial del orden público que esté interactuando con dicho menor.”

Más caza, menos matrimonios entre familias

Una nueva ley estatal ahora permitirá la caza los domingos en terrenos privados con permiso del propietario. La prohibición anterior estaba vinculada a políticas centenarias conocidas como "leyes azules" (blue laws) o "leyes dominicales" (Sunday laws) para prohibir ciertas actividades en el Sabbat. Bajo la nueva ley, se prohíbe la caza de aves migratorias, o dentro de 40 yardas de senderos públicos marcados.

Connecticut también se unirá a docenas de otros estados para prohibir el matrimonio entre personas que saben que son primos hermanos, a través de una enmienda a la ley anterior que prohibía el matrimonio entre parientes cercanos. Los defensores de la ley, que se aprobó por unanimidad, indicaron que los hijos biológicos de primos hermanos tienen un mayor riesgo de nacer con defectos congénitos y trastornos genéticos debido a que comparten ADN.

Nuevas normas para la seguridad vial

Se han establecido nuevas sanciones para quienes participen en tomas de calles, incluyendo carreras ilegales que puedan tornarse peligrosas. Las sanciones aplican tanto a organizadores, como a espectadores y participantes de estos eventos. Tres o más violaciones a esta ley estatal podrían resultar en una suspensión de la licencia por dos años. A su vez, los municipios también pueden emitir multas desde $1,000.

A medida que el uso de bicicletas eléctricas continúa popularizándose, Connecticut busca regular su uso por preocupaciones de seguridad.

Según la nueva ley, las bicicletas eléctricas con baterías de más de 750 vatios y sin pedales se clasifican como “bicicletas de motor”. Las bicicletas no necesitan registro estatal, pero sí una licencia. Sin embargo, cualquier bicicleta eléctrica con baterías de más de 3,500 vatios se clasifica como un "vehículo de motor", por lo cual requerirá registro estatal y seguro para operar.

Responsabilidad en torno a las tarjetas de compra y animales de investigación

Las agencias estatales ahora estarán sujetas a más reglas y supervisión en el uso de las tarjetas de compra, denominadas como p-cards. Este cambio responde a una ley reciente, motivada por una auditoría de la oficina del contralor estatal realizada el año pasado, que reveló gastos indebidos del ex canciller de Connecticut State Colleges and Universities, Terrence Cheng, junto a otros directivos de CSCU.

Ahora existirán fechas límites para enviar recibos de compras de p-cards y limitaciones sobre quién las utiliza y para qué. Cada agencia estatal también debe designar a un coordinador que supervise el cumplimiento de la emisión de tarjetas a empleados autorizados y la presentación de recibos.

Entre otras leyes relacionadas con la educación superior, aquellos animales, fuera de los perros y gatos, utilizados para fines investigativos o de pruebas deben ser puestos en adopción cuando dicha investigación haya llegado a su fin. Según la ley, los hurones, conejos y conejillos de indias en las instituciones de educación superior solo pueden ser dados en adopción si "dicha investigación o prueba no requiere la destrucción" del animal.

¿Se avecinan nuevas leyes?

Es posible que los legisladores vuelvan a una sesión especial este otoño para discutir los recortes federales y una nueva versión del proyecto de ley de vivienda que fue vetado por el gobernador Lamont. Por lo demás, la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General de Connecticut está pautada para comenzar el 4 de febrero de 2026, y concluirá a principios de mayo.

Conoce más sobre otras leyes que entraron en vigor el 1 de octubre en el sitio web de la legislatura.