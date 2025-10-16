© 2025 Connecticut Public

The latest layoffs at HUD target fair housing investigators around the U.S.

By Jennifer Ludden,
Ailsa Chang
Published October 16, 2025 at 3:52 PM EDT

The latest shutdown layoffs at HUD target fair housing investigators around the country. Critics say that'll make it hard to enforce the fair housing laws Congress has passed.

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

