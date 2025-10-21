© 2025 Connecticut Public

The Dial-A-Poem art installation can now reach listeners worldwide on the internet

By Kai McNamee,
Christopher Intagliata
Published October 21, 2025 at 5:30 PM EDT

Poet and performance artist John Giorno launched Dial-a-Poem in the 1960s to deliver random poems over the phone. Now, a group continues his work on a new medium -- the internet.

Kai McNamee
Christopher Intagliata
Christopher Intagliata is an editor at All Things Considered, where he writes news and edits interviews with politicians, musicians, restaurant owners, scientists and many of the other voices heard on the air.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

