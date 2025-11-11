© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Two years ago, California allowed courts to order people into mental health treatment

By April Dembosky
Published November 11, 2025 at 5:40 PM EST

Two years ago, California launched an experiment that lets judges order people with psychotic illness into care. Some counties are emphasizing something else the law enabled: "relentless outreach."

Copyright 2025 NPR
April Dembosky
April Dembosky is the health reporter for The California Report and KQED News. She covers health policy and public health, and has reported extensively on the economics of health care, the roll-out of the Affordable Care Act in California, mental health and end-of-life issues. Her work is regularly rebroadcast on NPR and has been recognized with awards from the Society for Professional Journalists (for sports reporting), and the Association of Health Care Journalists (for a story about pediatric hospice). Her hour-long radio documentary about home funeralswon the Best New Artist award from the Third Coast International Audio Festival in 2009. April occasionally moonlights on the arts beat, covering music and dance. Her story about the first symphony orchestra at Burning Man won the award for Best Use of Sound from the Public Radio News Directors Inc. Before joining KQED in 2013, April covered technology and Silicon Valley for The Financial Times, and freelanced for Marketplace and The New York Times. She is a graduate of the University of California at Berkeley Graduate School of Journalism and Smith College.
See stories by April Dembosky

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate