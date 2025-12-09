© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

CT State Norwalk organiza feria para estudiantes que enfrentan inseguridad alimentaria y de vivienda

Connecticut Public Radio | By Abigail Brone
Published December 9, 2025 at 4:26 PM EST
“Decidimos que, especialmente con la pausa en los beneficios de SNAP, la inseguridad de alimentos y de vivienda son un problema realmente común en nuestro campus entre algunos de nuestros estudiantes”, explicó Amanda DeGeorge, coordinadora de participación estudiantil. Por ello, el Connecticut State Community College organizó una feria de recursos en su campus de Norwalk, dirigida a estudiantes sin hogar y con inseguridad alimentaria, el 17 de noviembre de 2025.
Abigail Brone
/
Connecticut Public
“Decidimos que, especialmente con la pausa en los beneficios de SNAP, la inseguridad de alimentos y de vivienda son un problema realmente común en nuestro campus entre algunos de nuestros estudiantes”, explicó Amanda DeGeorge, coordinadora de participación estudiantil. Por ello, el Connecticut State Community College organizó una feria de recursos en su campus de Norwalk, dirigida a estudiantes sin hogar y con inseguridad alimentaria, el 17 de noviembre de 2025.

Read in English

Este informe se publicó originalmente el 17 de noviembre 2025.

Los educadores de Norwalk están conectando a los estudiantes universitarios con recursos esenciales para destacar la Semana de Concientización sobre el Hambre y la Falta de Vivienda.

Connecticut State Community College (CT State) organizó una feria de recursos en su campus de Norwalk, dirigida a estudiantes sin hogar y con inseguridad alimentaria.

Sophie Nilsen, estudiante de la universidad, ayudó a organizar el evento utilizando su experiencia personal de haber estado previamente sin hogar.

“Siento que estoy excepcionalmente capacitada, ahora que tengo vivienda y suficiente comida, para hacer trabajo de divulgación y ayudar a otras personas, y también hacer que se sientan más cómodas”, afirmó Nilsen.

Nilsen trabaja a tiempo parcial como orientadora estudiantil, un puesto que le permite ayudar a conectar a otros estudiantes con servicios sociales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

"De hecho, antes era una persona sin hogar y ya había solicitado SNAP, y recuerdo que cuando estaba en esa situación fue muy duro y simplemente no sabía a quién acudir para pedir ayuda", comentó Nilsen.

Nilsen también es estudiante de la Universidad Manhattanville en Harrison, NY, donde, según dijo, puede costear el alojamiento estudiantil.
Nilsen explicó que su experiencia personal con la falta de vivienda hace que otros estudiantes se sientan más cómodos para buscar ayuda.

“Algunas personas tienen un poco de miedo al estigma, pero una vez les hablo abiertamente de lo que he vivido, saben que no les voy a juzgar”, afirmó Nilsen. "No hay absolutamente ninguna vergüenza, yo estuve literalmente en una situación similar. Estuve sin hogar y creo que eso ayuda a que la gente se abra más".

La inseguridad alimentaria y la falta de vivienda a menudo van de la mano. Por ello, los organizadores de eventos, como la coordinadora de participación estudiantil, Amanda DeGeorge, buscan asegurar que los estudiantes en Norwalk conozcan qué recursos existen y las formas de solicitarlos.

“Si bien podemos brindar mucho apoyo en el campus, lo que podemos hacer tiene sus límites", dijo DeGeorge. “Contamos con muchos socios comunitarios increíbles. Fue genial tenerlos en el campus para poder trabajar con los estudiantes directamente y ayudar a referirlos”.

Según DeGeorge, la inseguridad alimentaria actuó como el principal impulso para organizar la feria de recursos.

“Decidimos que, especialmente con la pausa en los beneficios de SNAP, la inseguridad alimentaria y de vivienda son un problema realmente común en nuestro campus entre algunos de nuestros estudiantes”, explicó. "Pensamos que sería una gran idea organizar una feria de recursos con muchísimos recursos locales a los que los estudiantes puedan acceder por su cuenta”.

La feria de recursos contó con la participación de 10 proveedores locales de servicios sociales, incluyendo el refugio para personas sin hogar Open Doors, el Departamento de Salud de Norwalk y varios grupos dedicados a conectar a los estudiantes con ayuda alimentaria.

Kathy Louis-Fin, especialista de admisión en el centro de oportunidad económica de Open Doors, buscaba conectar a los estudiantes no solo con opciones de alojamiento, sino también con recursos de planificación financiera y empleo.
Uno de los principales objetivos de Louis-Fin es ayudar a los estudiantes a determinar su elegibilidad y a solicitar servicios y beneficios sociales.

Su primer visitante en la feria de recursos fue un antiguo residente del refugio Open Doors.
"Me dijo: 'Mira, ahora me está yendo muy bien'. Fue hermoso escucharlo", dijo Louis-Fin.
Abigail Brone
Abigail is Connecticut Public's housing reporter, covering statewide housing developments and issues, with an emphasis on Fairfield County communities. She received her master's from Columbia University in 2020 and graduated from the University of Connecticut in 2019. Abigail previously covered statewide transportation and the city of Norwalk for Hearst Connecticut Media. She loves all things Disney and cats.
See stories by Abigail Brone

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content