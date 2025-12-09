CT State Norwalk organiza feria para estudiantes que enfrentan inseguridad alimentaria y de vivienda

Read in English

Este informe se publicó originalmente el 17 de noviembre 2025.

Los educadores de Norwalk están conectando a los estudiantes universitarios con recursos esenciales para destacar la Semana de Concientización sobre el Hambre y la Falta de Vivienda.

Connecticut State Community College (CT State) organizó una feria de recursos en su campus de Norwalk, dirigida a estudiantes sin hogar y con inseguridad alimentaria.

Sophie Nilsen, estudiante de la universidad, ayudó a organizar el evento utilizando su experiencia personal de haber estado previamente sin hogar.

“Siento que estoy excepcionalmente capacitada, ahora que tengo vivienda y suficiente comida, para hacer trabajo de divulgación y ayudar a otras personas, y también hacer que se sientan más cómodas”, afirmó Nilsen.

Nilsen trabaja a tiempo parcial como orientadora estudiantil, un puesto que le permite ayudar a conectar a otros estudiantes con servicios sociales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

"De hecho, antes era una persona sin hogar y ya había solicitado SNAP, y recuerdo que cuando estaba en esa situación fue muy duro y simplemente no sabía a quién acudir para pedir ayuda", comentó Nilsen.

Nilsen también es estudiante de la Universidad Manhattanville en Harrison, NY, donde, según dijo, puede costear el alojamiento estudiantil.

Nilsen explicó que su experiencia personal con la falta de vivienda hace que otros estudiantes se sientan más cómodos para buscar ayuda.

“Algunas personas tienen un poco de miedo al estigma, pero una vez les hablo abiertamente de lo que he vivido, saben que no les voy a juzgar”, afirmó Nilsen. "No hay absolutamente ninguna vergüenza, yo estuve literalmente en una situación similar. Estuve sin hogar y creo que eso ayuda a que la gente se abra más".

La inseguridad alimentaria y la falta de vivienda a menudo van de la mano. Por ello, los organizadores de eventos, como la coordinadora de participación estudiantil, Amanda DeGeorge, buscan asegurar que los estudiantes en Norwalk conozcan qué recursos existen y las formas de solicitarlos.

“Si bien podemos brindar mucho apoyo en el campus, lo que podemos hacer tiene sus límites", dijo DeGeorge. “Contamos con muchos socios comunitarios increíbles. Fue genial tenerlos en el campus para poder trabajar con los estudiantes directamente y ayudar a referirlos”.

Según DeGeorge, la inseguridad alimentaria actuó como el principal impulso para organizar la feria de recursos.

“Decidimos que, especialmente con la pausa en los beneficios de SNAP, la inseguridad alimentaria y de vivienda son un problema realmente común en nuestro campus entre algunos de nuestros estudiantes”, explicó. "Pensamos que sería una gran idea organizar una feria de recursos con muchísimos recursos locales a los que los estudiantes puedan acceder por su cuenta”.

La feria de recursos contó con la participación de 10 proveedores locales de servicios sociales, incluyendo el refugio para personas sin hogar Open Doors, el Departamento de Salud de Norwalk y varios grupos dedicados a conectar a los estudiantes con ayuda alimentaria.

Kathy Louis-Fin, especialista de admisión en el centro de oportunidad económica de Open Doors, buscaba conectar a los estudiantes no solo con opciones de alojamiento, sino también con recursos de planificación financiera y empleo.

Uno de los principales objetivos de Louis-Fin es ayudar a los estudiantes a determinar su elegibilidad y a solicitar servicios y beneficios sociales.

Su primer visitante en la feria de recursos fue un antiguo residente del refugio Open Doors.

"Me dijo: 'Mira, ahora me está yendo muy bien'. Fue hermoso escucharlo", dijo Louis-Fin.