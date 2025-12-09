Se extiende capacitación para líderes negros y latinos de juntas directivas sin fines de lucro

Read in English

Un programa de capacitación diseñado para aumentar la diversidad en las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro en todo el estado se extiende a Danbury.

El programa SEAT, acrónimo de skill, educate, act, transform, ayuda a preparar a miembros de comunidades negras y latinas con recursos limitados que buscan servir por primera vez en juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro.

Kim Bianca Burgess, presidenta y directora ejecutiva de VCL Consulting Group, patrocinador del programa SEAT, explicó que las localidades seleccionadas para la capacitación están en áreas donde se ha detectado una ausencia de diversidad en las juntas directivas de las organizaciones sin fines de lucro.

“Algo que creo que nos diferencia de otros programas de capacitación es que presentamos [a los participantes] organizaciones sin fines de lucro que están listas para diversificarse y ser inclusivas”, señaló Burgess.

El programa SEAT ya cuenta con sedes en varias ciudades de todo el estado, incluyendo Bridgeport, Norwalk, New Haven, Hartford y Waterbury.

Actualmente, está aceptando solicitudes para su nuevo programa en Danbury, que comenzará en febrero.

Los participantes asistirán a ocho sesiones de capacitación semanales que cubren temas esenciales como la gobernanza de la junta directiva, la responsabilidad fiscal, la resolución de conflictos y la participación comunitaria.

De acuerdo con Leading with Intent de BoardSource, una organización que reporta los índices de mejores prácticas de gobernanza en las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro, las juntas directivas se componen en un 84% por personas blancas, mientras que solo el 13% son negros y latinos.

"Nuestro programa está absolutamente dirigido a la diversidad racial, pero también a la experiencia vivida en la comunidad", señaló Burgess.

Según Burgess, el programa SEAT cuenta con la participación de más de 30 organizaciones sin fines de lucro que se benefician tanto del programa como de sus egresados.

Una de ellas es Under One Roof de Marvin, una organización sin fines de lucro que ofrece un programa intergeneracional con vivienda asequible y cuidado de niños.

Las organizaciones sin fines de lucro buscan una amplia gama de habilidades, experiencias y ayuda, según Patrick Shields, presidente de la junta directiva de Under One Roof de Marvin.

"El programa SEAT, gracias a su capacitación, es una gran fuente para aquellos interesados en unirse a una junta directiva", elogió Shields. "Creo que lo que ofrece SEAT es fantástico para ayudarles a prepararse. No conozco otro programa que haga eso".