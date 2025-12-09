© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Se extiende capacitación para líderes negros y latinos de juntas directivas sin fines de lucro

Connecticut Public Radio | By Briana Ortiz
Published December 9, 2025 at 4:16 PM EST
La sesión de capacitación de la Cohorte 4 de SEAT Bridgeport llevada a cabo en el M&T Bank (patrocinador regional del programa para nuestras cohortes de Bridgeport), contó con la participación de Karen Galbo, vicepresidenta sénior de Charitable Foundation y gerente regional, y Dorothy Adams, exconectora voluntaria de organizaciones sin fines de lucro. También se muestran los participantes de SEAT.
Provided by VCL Consulting Group
La sesión de capacitación de la Cohorte 4 de SEAT Bridgeport llevada a cabo en el M&T Bank (patrocinador regional del programa para nuestras cohortes de Bridgeport), contó con la participación de Karen Galbo, vicepresidenta sénior de Charitable Foundation y gerente regional, y Dorothy Adams, exconectora voluntaria de organizaciones sin fines de lucro. También se muestran los participantes de SEAT.

Read in English

Un programa de capacitación diseñado para aumentar la diversidad en las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro en todo el estado se extiende a Danbury.

El programa SEAT, acrónimo de skill, educate, act, transform, ayuda a preparar a miembros de comunidades negras y latinas con recursos limitados que buscan servir por primera vez en juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro.

Kim Bianca Burgess, presidenta y directora ejecutiva de VCL Consulting Group, patrocinador del programa SEAT, explicó que las localidades seleccionadas para la capacitación están en áreas donde se ha detectado una ausencia de diversidad en las juntas directivas de las organizaciones sin fines de lucro.

“Algo que creo que nos diferencia de otros programas de capacitación es que presentamos [a los participantes] organizaciones sin fines de lucro que están listas para diversificarse y ser inclusivas”, señaló Burgess.

El programa SEAT ya cuenta con sedes en varias ciudades de todo el estado, incluyendo Bridgeport, Norwalk, New Haven, Hartford y Waterbury.

Actualmente, está aceptando solicitudes para su nuevo programa en Danbury, que comenzará en febrero.

Los participantes asistirán a ocho sesiones de capacitación semanales que cubren temas esenciales como la gobernanza de la junta directiva, la responsabilidad fiscal, la resolución de conflictos y la participación comunitaria.

De acuerdo con Leading with Intent de BoardSource, una organización que reporta los índices de mejores prácticas de gobernanza en las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro, las juntas directivas se componen en un 84% por personas blancas, mientras que solo el 13% son negros y latinos.

"Nuestro programa está absolutamente dirigido a la diversidad racial, pero también a la experiencia vivida en la comunidad", señaló Burgess.

Según Burgess, el programa SEAT cuenta con la participación de más de 30 organizaciones sin fines de lucro que se benefician tanto del programa como de sus egresados.

Una de ellas es Under One Roof de Marvin, una organización sin fines de lucro que ofrece un programa intergeneracional con vivienda asequible y cuidado de niños.

Las organizaciones sin fines de lucro buscan una amplia gama de habilidades, experiencias y ayuda, según Patrick Shields, presidente de la junta directiva de Under One Roof de Marvin.

"El programa SEAT, gracias a su capacitación, es una gran fuente para aquellos interesados en unirse a una junta directiva", elogió Shields. "Creo que lo que ofrece SEAT es fantástico para ayudarles a prepararse. No conozco otro programa que haga eso".
Briana Ortiz
Briana Ortiz is a news intern at Connecticut Public and a senior at the University of Connecticut.
See stories by Briana Ortiz

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content