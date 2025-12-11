© 2025 Connecticut Public

From Venezuela to Ukraine, Trump is shaking up American diplomacy around the world

By Mary Louise Kelly,
Greg MyreEleanor BeardsleyErika RyanCourtney Dorning
Published December 11, 2025 at 5:16 PM EST

On this week's episode of Sources & Methods, NPR's Mary Louise Kelly talks to correspondents Greg Myre and Eleanor Beardsley about the future of the U.S. alliance with Europe under President Trump.

Mary Louise Kelly
Mary Louise Kelly is a co-host of All Things Considered, NPR's award-winning afternoon newsmagazine.
Greg Myre
Greg Myre is a national security correspondent with a focus on the intelligence community, a position that follows his many years as a foreign correspondent covering conflicts around the globe.
Eleanor Beardsley
Eleanor Beardsley began reporting from France for NPR in 2004 as a freelance journalist, following all aspects of French society, politics, economics, culture and gastronomy. Since then, she has steadily worked her way to becoming an integral part of the NPR Europe reporting team.
Erika Ryan
Erika Ryan is a producer for All Things Considered. She joined NPR after spending 4 years at CNN, where she worked for various shows and CNN.com in Atlanta and Washington, D.C. Ryan began her career in journalism as a print reporter covering arts and culture. She's a graduate of the University of South Carolina, and currently lives in Washington, D.C., with her dog, Millie.
Courtney Dorning
Courtney Dorning has been a Senior Editor for NPR's All Things Considered since November 2018. In that role, she's the lead editor for the daily show. Dorning is responsible for newsmaker interviews, lead news segments and the small, quirky features that are a hallmark of the network's flagship afternoon magazine program.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

