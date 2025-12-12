© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Why the U.S. struggles with passenger service despite having the most rail lines

By Stephan Bisaha,
Wailin Wong
Published December 12, 2025 at 4:51 AM EST

The U.S. has the most railroad tracks of any country, but we're not known for our passenger trains. A look at America's rail system and the trouble with passenger trains.

Copyright 2025 NPR
Stephan Bisaha
[Copyright 2024 NPR]
Wailin Wong
Wailin Wong is a long-time business and economics journalist who's reported from a Chilean mountaintop, an embalming fluid factory and lots of places in between. She is a host of The Indicator from Planet Money. Previously, she launched and co-hosted two branded podcasts for a software company and covered tech and startups for the Chicago Tribune. Wailin started her career as a correspondent for Dow Jones Newswires in Buenos Aires. In her spare time, she plays violin in one of the oldest community orchestras in the U.S.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate