© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

How a year of rapid turnover has affected the work of the Justice Department

By Carrie Johnson,
Rob Schmitz
Published December 13, 2025 at 7:42 AM EST

Thousands of civil servants have departed the Justice Department this year, even as judges and juries cast a more skeptical eye at prosecutors' arguments and briefs.

Copyright 2025 NPR
Carrie Johnson
Carrie Johnson is a justice correspondent for the Washington Desk.
See stories by Carrie Johnson
Rob Schmitz
Rob Schmitz is NPR's international correspondent based in Berlin, where he covers the human stories of a vast region reckoning with its past while it tries to guide the world toward a brighter future. From his base in the heart of Europe, Schmitz has covered Germany's levelheaded management of the COVID-19 pandemic, the rise of right-wing nationalist politics in Poland and creeping Chinese government influence inside the Czech Republic.
See stories by Rob Schmitz

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate