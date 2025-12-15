© 2025 Connecticut Public

Israel celebrates Hanukkah, and mourns those killed in Australia shooting

By Jerome Socolovsky
Published December 15, 2025 at 5:43 PM EST

An attack targeting a Hanukkah beach party halfway around the world casts a heavy shadow as Jews in Israel celebrate the holiday for the first time in years without a full-scale war or pandemic.

Jerome Socolovsky
Jerome Socolovsky is the Audio Storytelling Specialist for NPR Training. He has been a reporter and editor for more than two decades, mostly overseas. Socolovsky filed stories for NPR on bullfighting, bullet trains, the Madrid bombings and much more from Spain between 2002 and 2010. He has also been a foreign and international justice correspondent for The Associated Press, religion reporter for the Voice of America and editor-in-chief of Religion News Service. He won the Religion News Association's TV reporting award in 2013 and 2014 and an honorable mention from the Association of International Broadcasters in 2011. Socolovsky speaks five languages in addition to his native Spanish and English. He holds a bachelor's degree in mechanical engineering from the University of Pennsylvania, and graduate degrees from Hebrew University and the Harvard Kennedy School. He's also a sculler and a home DIY nut.
