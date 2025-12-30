© 2026 Connecticut Public

An aid group that has worked in Gaza for years responds to Israel's ban

By Scott Detrow,
Linah MohammadJohn Ketchum
Published December 30, 2025 at 4:47 PM EST

Israel is halting operations for humanitarian groups working in Gaza. NPR's Scott Detrow speaks with Shaina Low with the Norwegian Refugee Council about what that means for aid on the ground.

Scott Detrow
Scott Detrow is a White House correspondent for NPR and co-hosts the NPR Politics Podcast.
Linah Mohammad
Prior to joining NPR in 2022, Mohammad was a producer on The Washington Post's daily flagship podcast Post Reports, where her work was recognized by multiple awards. She was honored with a Peabody award for her work on an episode on the life of George Floyd.
John Ketchum
John Ketchum is a senior editor for All Things Considered. Before coming to NPR, he worked at the New York Times where he was a staff editor for The Daily. Before joining the New York Times, he worked at The American Journalism Project, where he launched local newsrooms in communities across the country.

